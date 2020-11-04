«Зенит» сыграл вничью с «Лацио» в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов. Факты о матче.

  • «Лацио» приехал на игру без многих лидеров, заболевших коронавирусом – дома в том числе остался Чиро Иммобиле.
  • Юрий Жирков попал в стартовый состав – это был сотый матч защитника в еврокубках.
  • Бой начался с крутейшего перфоманса от болельщиков «Зенита».
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  • У пользователей твиттера возникли вопросы к соблюдению правил социального дистанцирования, потому что фанатская трибуна по ТВ-картинке казалась очень плотно упакованной. Официальные цифры говорят о том, что все чисто – на стадионе присутствовали 17427 зрителей.
  • Артем Дзюба отдал ассист на Ерохина – это первое результативное действие капитана с 3 октября – тогда он отдал голевой пас в матче со «Спартаком».
  • Для Александра это пятый мяч в семи последних матчах за команду.
  • После игры у футболистов хозяев явно возникнут вопросы к работникам, ответственным за газон (или экипировщикам, ответственным за выбор бутс) – многие игроки петербуржцев поскальзывались по ходу матча, в том числе Деян Ловрен в эпизоде с пропущенным голом.
  • Чемпион России набрал первое очко в текущем розыгрыше ЛЧ за половину группового этапа.
  • «Зенит» остался на последнем месте в группе.

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