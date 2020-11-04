«Зенит» сыграл вничью с «Лацио» в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов. Факты о матче.
- «Лацио» приехал на игру без многих лидеров, заболевших коронавирусом – дома в том числе остался Чиро Иммобиле.
- Юрий Жирков попал в стартовый состав – это был сотый матч защитника в еврокубках.
- Бой начался с крутейшего перфоманса от болельщиков «Зенита».
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- У пользователей твиттера возникли вопросы к соблюдению правил социального дистанцирования, потому что фанатская трибуна по ТВ-картинке казалась очень плотно упакованной. Официальные цифры говорят о том, что все чисто – на стадионе присутствовали 17427 зрителей.
- Артем Дзюба отдал ассист на Ерохина – это первое результативное действие капитана с 3 октября – тогда он отдал голевой пас в матче со «Спартаком».
- Для Александра это пятый мяч в семи последних матчах за команду.
- После игры у футболистов хозяев явно возникнут вопросы к работникам, ответственным за газон (или экипировщикам, ответственным за выбор бутс) – многие игроки петербуржцев поскальзывались по ходу матча, в том числе Деян Ловрен в эпизоде с пропущенным голом.
- Чемпион России набрал первое очко в текущем розыгрыше ЛЧ за половину группового этапа.
- «Зенит» остался на последнем месте в группе.
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