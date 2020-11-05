Группа E

Лига чемпионов УЕФА Первое очко «Зенита», юбилей Жиркова и монстр Ерохин. Цифры и факты матча 2 ЧАСА НАЗАД

Голы: Ракитич 42', Эн-Несири 69' 72' – Сулейманов 17', Берг 21'(П)

Что нужно знать: гости активно ворвались в игру и быстро забили два гола после стандартов. Очень скоро у «быков» начали заканчиваться силы, но благодаря удалению Хесуса Наваса и фееричному Сафонову «Краснодар» до середины второго тайма сдерживал фаворита – а потом рассыпался.

Что нужно увидеть: волшебный гол Шапи со штрафного.

А еще эпический привоз Кайо

Цифра матча: «Севилья» привезла четыре пенальти с августа – никто из топ-5 лиг не получал больше за этот период.

Голы: Вернер 10' (П) 41' (П), Абрахам 50'

Что нужно знать: перед матчем стало известно, что Кай Хаверц сдал положительный тест на коронавирус и остался дома самоизолироваться. Его коллега по сборной Германии нивелировал потерю двумя точными ударами с точки.

Что нужно увидеть: крутейший ассист Риса Джеймса на Тэмми Абрахама. Это первый полностью английский гол для «Челси» в ЛЧ с 2012 года.

Цифра матча: Тимо Вернер – первый немец, забивший два пенальти в одном матче Лиги чемпионов после Лотара Маттеуса в 1987 году.

Группа F

Голы: Ерохин 32' – Кайседо 82'

Что нужно знать: «Зенит» провел лучший матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но набрал всего одно очко. К ответке в состав «Лацио» вернутся лидеры, переболевшие короной, и если петербуржцы не заработают в Италии очки – останется только бороться с «Брюгге» за Лигу Европы.

Что нужно увидеть: мощнейший перфоманс фанатов перед игрой.

Цифра матча: защитник хозяев Юрий Жирков провел 100-й матч в еврокубках.

Голы: Азар 14', Холанн 18' 32'

Что нужно знать: Эрлинг Холанн – король Лиги чемпионов.

Что нужно увидеть: список игроков, которых норвежец оставил позади в списке бомбардиров ЛЧ.

Цифра матча: страйкер забил 14-й мяч в 11 матчах турнира.

Группа G

Голы: Месси 5'(П), Пике 65' – Цыганков 75'

Что нужно знать: в составе киевлян случилась вспышка коронавируса за несколько дней до матча, но, как и в случае с игрой «Шахтера» против «Реала», это не помешало украинцам дать бой испанскому гранду.

Что нужно увидеть: Тер Штеген тащил весь матч – вот лишь одно из его геройских спасений.

Цифра матча: Месси в текущем сезоне забил четыре мяча – все с пенальти.

Голы: Боли 90' – Мората 7' 60', Дибала 72', Двали 81' (А)

Что нужно знать: Мората вспомнил, как забивать не из офсайда, и сделал матч. Роналду вылечился от коронавируса и вернулся в любимый турнир.

Что нужно увидеть: как Пирло благодарит страйкера за то, что тот остался в правильном положении целых два раза.

Цифра матча: Альваро забил шесть мячей в шести последних играх за «Ювентус», прошедший матч стал для него сотым в составе туринцев.

Группа H

Голы: Ба 13', Вишча 40' – Хименес 18'

Что нужно знать: английский клуб показал чудеса последовательности – обыграл «ПСЖ» и «Лейпциг», но слил в Турции. Эксперты и экс-игроки команды разнесли перфоманс «дьяволов» – снова пошли разговоры о будущем Сульшера.

Что нужно увидеть: как «МЮ» защищался перед пропущенным голом от Демба Ба.

Цифра матча: «Башакшехир» одержал свою первую победу в истории турнира.

Голы: Нкунку 42', Форсберг 57' (П) – Ди Мария 6'

Что нужно знать: «Париж» приехал в Лейпциг без Неймара и Мбаппе и вдевятером проиграл сопернику, которого вынес в полуфинале прошлой ЛЧ.

Что нужно увидеть: Юлиан Нагельсманн, довольный местью.

Цифра матча: финалист Лиги чемпионов-2019/20 занимает третье место после половины группового этапа и обгоняет «Истанбул» только по дополнительным показателям.

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