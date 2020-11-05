Главные тренеры «Зенита» и «Краснодара» Сергей Семак и Мурад Мусаев прокомментировали исход матчей третьего круга группового этапа Лиги чемпионов для своих клубов. Петербуржцы сыграли вничью с «Лацио», «быки» уступили «Севилье», ведя в счете.

Семак: «Есть небольшие шансы на плей-офф»

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«Допустили несколько ошибок, потеряли мяч в простых ситуациях. Плюс «Лацио» стал играть активнее, перехватил инициативу. Поле было скользким. Обе команды скользили сегодня, оно одинаково для всех. Думаю, Ловрен все равно вряд ли бы успел перехватить тот пас. Он ждал прострела больше ближе к воротам, а второй темп не успели вернуться.

Не думаю, что у нас была серьезная опция улучшения атакующих действий. Сегодня моменты у нас были острее. Жалко, что потеряли очки в домашних матчах. С «Брюгге» играли лучше и заслуживали победы. Расстроены, но будем готовиться к следующим матчам, чтобы играть в каждой встрече на победу. Шансы на выход в плей-офф небольшие. Будет тяжело, но будем делать все, что в наших силах», – цитирует Семака «Чемпионат».

На вопрос о шансах выйти в плей-офф тренер ответил: «Небольшие. Нужно смотреть, как будут играть соперники. Конечно, будет тяжело, но будем делать все, что в наших силах».

Мусаев: «Подарили победу сопернику»

«Мы эту победу подарили сопернику сами. Я готов признавать поражения, но для меня очень сложно, когда в сложный момент мы просто отдали второй гол. Если мы хотим побеждать, выигрывать титулы, мы не должны терпеть такие поражения. Слишком много было ошибок в простых ситуациях. Нельзя было отдавать контроль во втором тайме. Нужно было пытаться забить третий мяч. Эти нюансы лишили нас трех очков», – заявил Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» сыграл со счетом 1:1 и добыл первое очко в текущем розыгрыше ЛЧ, «Краснодар» проиграл 2:3.

В воскресенье, 8 ноября, «Зенит» и «Краснодар» сыграют в РПЛ.

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