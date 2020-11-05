Игроки «Краснодара» поговорили на повышенных тонах в раздевалке после обидного поражения от «Севильи» в третьем круге группового этапа Лиги чемпионов. Инициатором был открывший счет Магомед-Шапи Сулейманов.

«Сейчас полное опустошение. Мы вели 2:0, плюс соперник получил красную в конце тайма. Мы должны были выходить и просто контролировать мяч. Не знаю, почему так вышло. Видимо, у соперника было больше желания, хотя мы тоже бились. Это необъяснимые вещи. Даже не могу сказать. В команде мы высказали это друг другу. Я считаю, что мы должны были забирать этот матч.

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Не знаю, с чем связано поражение. Возможно, команда подустала. За себя не могу так сказать, потому что силы были. Не знаю. У меня есть вопросы к команде, и я их высказал. Я лично спросил, почему мы в большинстве не держали мяч. Должны были брать под контроль игру. Даже не знаю, что сказать. У меня полное опустошение и нет слов. Это необъяснимые вещи», – сказал 20-летний Шапи в эфире «Матч ТВ».

«То, что было в раздевалке, останется там, – подтвердил наличие мини-конфликта полузащитник Юрий Газинский. – Да, мы поговорили на повышенных тонах, но я выносить в свет это не буду. Всегда предъявляем друг другу что-то после игры, но проигрывает команда.

Мы старались использовать все моменты и справились с этим. Заработали пенальти, штрафной. Были и другие подходы, старались выжимать максимум. Не знаю, что произошло. Упустили полностью игру. Мы были в большинстве, надо было побеждать».

«Речь Шапи в раздевалке? То, что происходит в раздевалке, там и должно оставаться, – заявил вратарь Матвей Сафонов. – Каждый недоволен тем результатом, который получился. Мы не имеем право никакой команде отдавать победу, играя в большинстве и ведя 2:0. Мы просто поговорили между собой.

Думаю, что на второй тайм надо было выходить по-другому, но это мое мнение. Возможно, если бы мы выбрали более атакующую модель с высоким прессингом, то нам было бы легче. Мы прижались, и в этом была наша ошибка. Но это мое мнение. Не знаю, как было на самом деле».

«Краснодар» вел со счетом 2:0 и пропустил три мяча подряд.

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