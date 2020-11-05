Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду штурмует рекорд экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса в Лиге чемпионов.
4 ноября 35-летний португалец вышел в стартовом составе «Юве» против «Ференцвароша» – команды играли в третьем круге группового этапа Лиги чемпионов. Opta сообщает, что Роналду играет в главном европейском турнире 18-й сезон подряд и уступает только Касильясу, который уже завершил карьеру.
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Испанский голкипер провел в ЛЧ 20 сезонов подряд, с сезона-1999/00 по сезон-2018/19.
- «Ювентус» разгромил «Ференцварош» со счетом 4:1.
- Роналду сделал ассист на Альваро Морату.
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