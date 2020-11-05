4 ноября 35-летний португалец вышел в стартовом составе «Юве» против «Ференцвароша» – команды играли в третьем круге группового этапа Лиги чемпионов. Opta сообщает, что Роналду играет в главном европейском турнире 18-й сезон подряд и уступает только Касильясу, который уже завершил карьеру.