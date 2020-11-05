Матч «Краснодара» в Испании – однозначно худшее, что случалось в истории этого клуба. Сергей Галицкий 12 лет повторял: надо играть в атаку, держать мяч, комбинировать и выдавать крутое зрелище.

Вместо этого команда испугалась собственной стартовой гремучести, заперлась в штрафной и заслуженно проиграла. Все, что так долго выстраивал Галицкий, разрушились за один вечер – оказывается, никакой философии «Краснодара» не существует. Есть ухоженный парк, роскошный стадион и крутая академия, а вот стиля нет – его не придерживаются.

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Непонятно даже то, какой была установка Мусаева на матч. «Давайте достойно проиграем»? «Они сильнее, поэтому просто получайте удовольствие»? «Не парьтесь, мы сюда приехали только за опытом»? Видимо, все сразу.

Мурад Мусаев Фото: Getty Images

«Краснодар» растерялся уже после гола Шапи, а тут грянул пенальти. Показалось, что такой сценарий перед игрой даже не рассматривался. Тренеры не предполагали, что можно повести 2:0 против рекордсмена и действующего победителя Лиги Европы, поэтому вообще не знали, как дотянуть до конца матча.

Ответ был очень простой – надо и дальше играть так же, но тренер «быков» все еще трепетал перед испанцами. Он бы явно предпочел отхватить условные 0:3, а потом грустно констатировать на пресс-конференции, что в команде слишком много травм. Но «Краснодар» зачем-то забил два, а потом остался в большинстве – это категорически не входило в планы Мусаева.

Он даже не задумался, что «Севилью» можно добить. Тренер конкретно боялся, что «Краснодар» отпустит драгоценный результат, поэтому и взялся его охранять. Больше всего Мусаев напоминал законопослушного гражданина, которому нужно провезти через границу нечто нелегальное. Мурад потел, дергался и нервничал – все это вылилось в нелепые замены, анархичные попытки отбиться и закономерные, безжалостные, убийственные 2:3.

«Севилья» – «Краснодар» Фото: Getty Images

Мусаев доказал: стиль «Краснодара» работает лишь против «Уфы», «Ротора» и «Химок». Этим ребятам можно напихать сколько угодно, а перед победителем ЛЕ обязательно надо лебезить. Плевать, что «Севилья» сама в жестком кризисе: раз у них первый посев, они точно сильнее такого миленького, пушистого и неопытного «Краснодара».

Тренер «Краснодара» провел чудовищно бездарный матч. Плохо было абсолютно все: доигровой настрой, реакция на удаление в перерыве и нулевое влияние на команду во втором тайме. Характернее всего, что даже футболисты перестали понимать Мусаева. Шапи высказал претензии в раздевалке – он уверен, что нельзя было вжиматься в штрафную. Сафонов тоже не понял, почему вместо высокого прессинга «Краснодар» сгруппировался на своей половине. Зато Мусаев как обычно поплакал из-за травм («Состав по сравнению с ПАОКом изменился на 70%») и погрустил из-за того, что Кайо привез гол (какой сюрприз). Никакого самоанализа, только очередное вялое бурчание.

Сергей Галицкий редко принимает решения под давлением – даже Шалимова он держал до последнего. Но сейчас у «Краснодара» десятое место в РПЛ и четыре поражения подряд, а главное – циничное предательство тех идей, которые проповедует босс клуба.

Понятно, что травм действительно много, а график жутко плотный. Но когда коуч не знает, что делать со счетом 2:0 и как играть в большинстве, выход лишь один – пора прощаться. Жаль, что Галицкий как всегда затянет с жесткими мерами.

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