«Барселона» обыграла киевское «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов – матч завершился со счетом 2:1. Автором первого мяча с пенальти стал капитан Лионель Месси, затем счет удвоил Жерар Пике, а у украинцев отличился Виктор Цыганков.

В текущем сезоне Лео забивает только с пенальти как в клубе, так и в сборной. С 11-метровой отметки он вколотил соперникам четыре мяча, а с игры после нервного межсезонья мяч в ворота не идет.

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Популярный твиттер футбольной статистики Squawka пошутил, что не за горами прозвище Песси – по аналогии с Роналду-Пеналду в тот период, когда Криш тоже забивал только с точки.

Месси заработал пенальти в матче с «Динамо», и тренер киевлян Мирча Луческу не уверен, что назначение 11-метрового было справедливым.

«К сожалению, мы начали плохо. Совершили тот фол, позволили приблизиться к нашей штрафной. Когда речь идет о Месси, то очень сложно блокировать его. Как сказали помощники, пенальти не совсем справедливо назначили», – заявил румынский коуч.

Другими результативными действиями Месси не отметился, зато в соцсетях завирусилось видео с его участием. Там нет волшебных финтов и неземного дриблинга – все совсем наоборот. На камеру попал момент, как полузащитник «Динамо» Александр Андриевский получил мяч в центре поля и побежал в атаку, а находившийся с ним на одной линии Месси никак на это не среагировал. Лео вальяжно шел вдоль поля, посматривая на владеющего мячом соперника, и ничего не сделал.

«Он не так активно отрабатывал в защите и не участвовал в создании давления, – раскритиковало капитана издание FCBN. – Его отношение к этому оставляет желать лучшего, и видео – доказательство. Ведь полузащитник киевлян находится в нескольких метрах от аргентинца! Фактически он подходит ближе и ближе к Лео, но тот не делает никаких движений, чтобы приблизиться и попытаться отобрать мяч. Не видно даже желания что-то сделать и начать прессинг – он просто провожает его глазами, хотя тот пересекает центр поля почти пешком.

Месси – лучший в мире, никто не оспаривает его качества и заслуги, но его поведение именно в этой игре предосудительно. Такой уровень отсутствия интереса футболист не может демонстрировать ни в каком матче, тем более в том, который «Барселона» выигрывала не бесспорно – «Динамо» до последних минут боролось за ничью».

Лионель Месси Фото: Getty Images

Фанаты «Барселоны» в комментариях заступились за Лео.

«Нельзя критиковать этого человека, то есть, бога. Почему не критикуют других игроков?»

«Получается, Месси, помимо голов, передач и создания отличных возможностей в атаке теперь должен защищаться и прессинговать на 90-й минуте? Многие забывают, что ему уже 33».

«А остальные девять полевых заблокированы, что ли?»

«Барселона» возглавляет группу G, набрав максимум очков после трех игр.

У «Ювентуса» шесть очков, у «Динамо» и «Ференцвароша» – по одному.

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