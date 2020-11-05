Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин стал главной ударной силой петербуржцев в октябре и начале ноября. Благодаря его голу в ворота «Лацио» команда добыла первое очко в Лиге чемпионов-2020/21.

31-летний футболист забил пять мячей в семи последних играх за «Зенит». Или пять в шести последних играх, в которых он выходил на поле в старте.

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Ерохин забил:

«Спартаку» (матч завершился со счетом 1:1)

«Сочи» (3:1)

«Рубину» (1:2)

«Химкам» (2:0)

«Лацио» (1:1)

«Была подача с фланга, борьба, Дзюба скинул, а я пробил в касание. Получилось неплохо. Не удержали тот результат, который был необходим. Могли забивать еще, но в концовке пропустили. Сложно сказать, почему не получилась концовка. Сейчас тренер подскажет, и мы посмотрим, почему пропустили гол. Обидно, ведь нам нужны были три очка в этом матче. Будем двигаться дальше», – так игрок прокомментировал итог матча с «Лацио».

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин даже изобрел новое слово – ерохинозависимость.

«Раньше было такое понятие, как халкозависимость, потом была дзюбозависимость, а теперь у нас ерохинозависимость. Вот это тревожит, когда на первый план выходит один футболист и дает результат, лучше, чтобы их было несколько. Тогда все было бы надежнее и качественнее», – резюмировал Игонин.

Ерохин покинул поле на 61-й минуте – вместо него вышел Андрей Мостовой. «У меня небольшое повреждение, – объяснил Александр. – Надеюсь, что не очень сильное». Болельщики «Зенита», очевидно, надеются вместе с ним.

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