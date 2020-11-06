Гол полузащитника «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманова признан УЕФА лучшим в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
Футболист поразил ворота «Севильи» в гостевой встрече, открыв счет на 17-й минуте. Второе место занял гол полузащитника «Боруссии Мёнхенгладбах» Алласана Плеа в матче с «Шахтером», третье – точное попадание форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в игре с «Реалом».
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Также УЕФА отметил мяч, забитый Луисом Диасом из «Порту» в сетку «Марселя».
- «Краснодар» вел у «Севильи» 2:0, но проиграл 2:3.
- Половину матча со счета 1:2 испанцы играли в меньшинстве после удаления Хесуса Наваса.
- «Краснодар» набрал 1 очко после трех игр и идет третьим в группе E после «Севильи» и «Челси».
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