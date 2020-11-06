Футболист поразил ворота «Севильи» в гостевой встрече, открыв счет на 17-й минуте. Второе место занял гол полузащитника «Боруссии Мёнхенгладбах» Алласана Плеа в матче с «Шахтером», третье – точное попадание форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в игре с «Реалом».