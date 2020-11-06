Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос жестко прошелся по бывшему одноклубнику Ашрафу Хакими, который сейчас защищает цвета «Интера».

«Реал» и «Интер» встретились в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в одном из эпизодов Хакими влетел в штрафную мадридцев и упал после контакта с Каземиро. Судья проигнорировал кульбит марокканца, а вот Рамос напихал сопернику по-полной.