Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос жестко прошелся по бывшему одноклубнику Ашрафу Хакими, который сейчас защищает цвета «Интера».
«Реал» и «Интер» встретились в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в одном из эпизодов Хакими влетел в штрафную мадридцев и упал после контакта с Каземиро. Судья проигнорировал кульбит марокканца, а вот Рамос напихал сопернику по-полной.
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«Вставай, сын ***** [дешевки]. Перестань орать как крыса», – гаркнул Рамос и попытался грубо поднять Хакими.
- «Реал» обыграл «Интер» (3:2) и впервые за три матча победил в ЛЧ-2020/21.
- Рамос забил один из мячей – он стал для него 100-м за мадридский клуб.
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