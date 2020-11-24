Кто посмотрит матч по ТВ

У обоих клубов есть весомые потери. В «Зените» это в первую очередь Магомед Оздоев и Вячеслав Караваев. Полузащитник не восстановился после повреждения, полученного в расположении сборной России, у защитника – травма, заработанная в игре с «Ахматом» в выходные. Не поможет сине-бело-голубым Вендел – он травмировался в олимпийской сборной Бразилии. Данила Круговой сдал подозрительный тест на коронавирус и также останется вне игры. Но есть и приятные новости: в заявку попали Малком, Дриусси и Азмун.

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Малком Фото: Getty Images

У «Лацио» тоже есть проблемы. По-первых, не будет Сергея Милинкович-Савича и Луиса Фелипе, у которых коронавирус. Из-за травм не сыграют полузащитники Сенад Лулич и Гонсало Эскаланте, вратарь Сильвио Прото. Под вопросом появление Дениса Вавро и основного вратаря Томаса Стракоши.

Форма

Команды подошли к поединку после перерыва на матчи сборных, поэтому оценить их реальное состояние крайне тяжело. «Зенит» в уикенд сыграл на выезде вничью с «Ахматом» – на голы Кузяева и Ловрена хозяева ответили двумя точными ударами Бернарда Бериши. В той игре впервые за долгое время на поле появился Малком. Вероятно, он все же дебютирует за клуб из Санкт-Петербурга в ЛЧ.

«Лацио» в последнем туре победил «Кротоне» – последнюю команду Лиги, на счету которой всего два очка. Забитыми мячами в составе римлян отметились форварды – Иммобиле и Корреа.

Лицом к лицу

В первом матче «Зенит» и «Лацио» сыграли вничью. На гол Ерохина римляне ответили точным ударом Кайседо.

В случае поражения чемпионы России потеряют шансы на выход из группы.

«Лацио» никогда не играл с клубами из России в ЛЧ, но однажды пересекся с «Ротором» в Кубке УЕФА – римляне победили по итогам двух матчей в сезоне-1997/98 (3:0, 0:0).

«Зенит» 11 раз встречался с клубами из Италии: 3 победы, 3 ничьи и 5 поражений.

За «Лацио» выступает Филипе Кайседо – экс-нападающий московского «Локомотива».

Чиро Иммобиле – обладатель «Золотой бутсы»-2019/20. В прошлом сезоне он забил 35 мячей в Серии А.

Ориентировочные составы

«Лацио»

«Зенит»

Котировки букмекеров

Победа «Лацио»: 1,65

Ничья: 4,13

Победа «Зенита»: 5,32

В первом матче «Зенит» смотрелся лучше соперника, но тогда у «Лацио» был полурезервний состав без главного человека в атаке – Чиро Иммобиле. С его возвращением, а еще тем, что игра пройдет в Риме, у сине-бело-голубых прибавится проблем.

Ничья станет замечательным результатом для гостей, но добыть ее на Олимпийском стадионе будет очень тяжело. Проще – забить хотя бы один мяч, и с этой задачей клуб Семака должен справиться. Ставка отличная, тем более на исход дают кэф 1,54.

Где смотреть

Игру в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ», начало трансляции в 23:00 (мск). Также читайте текстовый онлайн на Eurosport.ru – он находится прямиком по ссылочке.

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