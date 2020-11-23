«Ливерпуль» – «Аталанта» (25 ноября, 23:00)

Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,57

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Здесь есть две закономерности. Во-первых, «Ливерпуль» вообще не чувствует соперников – мерсисайдцам в этой ЛЧ так легко, что они еще не пропускали. Во-вторых, «Аталанте» нужно хоть как-то реабилитироваться за унизительные домашние 0:5.

Поэтому у команд разные стимулы: хозяевам важно выиграть, а гостям – закатить хотя бы один голик, чтобы прервать фантастическую серию Клоппа. Учитывая, что у «красных» сейчас экспериментальная оборона (травмы), ставка ОЗ+ТБ кажется совершенно железобетонной.

«Аталанта» – «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Кстати, не нужно грустить из-за посредственного кэфа: разумнее уверенно прокачать номинал в полтора раза, чем рискнуть и прогореть.

Кликай сюда, если тоже уважаешь рациональность

«Атлетико» – «Локомотив» (25 ноября, 23:00)

Ставка: победа хозяев с форой -1,5 за 1,8

После матча в первом круге журналист Игорь Рабинер с упоением рассказывал, как игроки «Атлетико» бесились из-за 1:1 в Москве: например, разъяренный Хименес даже швырнул куртку на газон. Мадридцев можно понять – раньше они спокойно гасили «Локо», а тут почему-то не вышло.

Федор Смолов и Киран Триппьер в матче «Локомотив» – «Атлетико» Фото: Getty Images

Впрочем, на «Метрополитано» все будет иначе. «Атлетико» набрал сумасшедшую форму и дернул «Барсу» в Ла Лиге, а теперь готов мстить Николичу за потерянные очки. Вероятно, расплата будет суровой – можно без опасений хватать «минус полтора»: ни сумасшедшего везения, ни подаренных пенальти сейчас лучше не ждать.

Непатриотичную ставку можно загрузить вот сюда

«Манчестер Юнайтед» – «Истанбул Башакшехир» (24 ноября, 23:00)

Ставка: обе забьют – нет за 1,87

В турецкой встрече этих соперников произошла лютая аномалия: «дьяволы» пропустили от 35-летнего Демба Ба, а сами всего один раз проткнули феноменальную оборону «Истанбула» (Шкртел плюс Епуряну). Впрочем, отталкиваться от этого матча не стоит: «Истанбул» как был жестким аутсайдером группы, так им и остался.

Поэтому логичнее руководствоваться статистикой «Башакшехира» в первых двух турах, в которых турки дважды проиграли и забили ноль мячей. У «МЮ» за тот же период набралось шесть очков и две победы над грандами.

Мораль очень простая: если во вторник манкунианцы выйдут на «Олд Траффорд» с максимальной концентрацией, то добудут сухарь, наберут три очка и вплотную приблизятся к выходу из группы. Отличный сценарий и для Сульшера, и для тех, кто выберет «ОЗ – нет».

Ну что, верим в норвежского коуча?

«Интер» – «Реал» (25 ноября, 23:00)

Ставка: тотал меньше 3 за 1,95

В Мадриде Конте вступил в эпическую перестрелку с Зиданом и заслуженно проиграл: когда нужно было успокоить игру, Антонио зачем-то рванул за победой. Но у итальянца есть важный скилл – он довольно быстро учится на собственных ошибках. Следовательно, в ответке Конте постарается предельно успокоить игру и поймать «Мадрид» на детских ошибках в защите. Учитывая, что «Реал» выйдет без Рамоса, стратегия как минимум неглупая.

Еще важно, что у «бланкос» опять забарахлила атака: всего два мяча в двух последних встречах, причем против середняков, «Валенсии» и «Вильярреала». Говорить о кризисе рано, но тренд все равно прослеживается. К тому же в Италии не сыграет Бензема.

Ждать того огня, который разгорелся на стадионе имени Ди Стефано, наивно. «Интер» не раскроется, потому что поражение чревато четвертой строчкой, а «Реал» – потому что помнит, как «Шахтер» ловил его на контратаках. В теории можно взять и ТМ 3,5 за 1,57, но ставка с возвратом гораздо соблазнительнее: и кэф приятнее, и шансы на триумф тоже огромные.

Щелкай по этой ссылке, если тоже не рассчитываешь на фейерверк

А еще:

«Лейпциг» прожарил «ПСЖ» в Германии, а теперь может высадить финалистов ЛЧ из борьбы за плей-офф. При этом Нагельсманна устроит даже ничья: потом у него турки, а дальше – домашняя игра с «МЮ», который к шестому туру должен обеспечить себе выход из группы.

Самое грамотное – поставить на «Ред Булл» с форой «плюс один» за 1,92.

Тогда даже при минимальном поражении немцев (вполне возможный исход) деньги капнут обратно на счет. Зато ничья будет равносильна победе. 24 ноября, 23:00.

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