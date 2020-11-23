Форвард «Барселоны» Лионель Месси и полузащитник Френки де Йонг пропустят матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Обоим игрокам тренер каталонцев Роналд Куман предоставил отдых.

Также встречу пропустят травмированные защитники Жерар Пике и Серджи Роберто.

Чемпионат Испании
«Уважай Месси!» Фанаты атаковали Гризманна возле базы
20/11/2020 В 18:56
  • «Барселона» выиграла три первых матча в этой Лиге чемпионов и лидирует в группа G с 9 очками.
  • Матч «Динамо» – «Барселона» пройдет 24 ноября в Киеве. Начало – в 23:00 (мск).

Месси поленился идти в отбор в матче с «Динамо». Это стало мемом

Читай новости Eurosport в Viber

Чемпионат Испании
Месси: «Устал быть причиной всех проблем в «Барселоне»
19/11/2020 В 12:13
Чемпионат Испании
«Жаль, что Месси остался». Почему работники «Барсы» хотят продажи Лео
18/11/2020 В 11:30