Форвард «Барселоны» Лионель Месси и полузащитник Френки де Йонг пропустят матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Обоим игрокам тренер каталонцев Роналд Куман предоставил отдых.
Также встречу пропустят травмированные защитники Жерар Пике и Серджи Роберто.
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- «Барселона» выиграла три первых матча в этой Лиге чемпионов и лидирует в группа G с 9 очками.
- Матч «Динамо» – «Барселона» пройдет 24 ноября в Киеве. Начало – в 23:00 (мск).
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