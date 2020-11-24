Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов эмоциально прокомментировал выступление российских команд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, а также национальной сборной.
«Если какая-нибудь наша команда наберет очки на групповом этапе, это будет второе 9 мая для всей страны. Мы видим, какой сейчас футбол в нашей стране. Как можно было проиграть Сербии, размером с Московскую область, пропустив целых 5 мячей? Этому нет никаких оправданий. Если завтра продуем – не будет ничего удивительного. Наш футбол – позор всего национального спорта. Футболистам нужна критика, а никто их не критикует», – цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».
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- Тихонов – четырехкратный олимпийский чемпион, серебряный призер зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле.
- В трех стартовых турах ЛЧ русские клубы не выиграли ни одного матча.
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