Кто посмотрит матч по ТВ

Лазарет «Краснодара» значительно опустел по сравнению с матчем в Испании. В этот раз на поле смогут выйти и Вилена, и Кабелла, и даже Ари. Одна большая проблема – отсутствие Матвея Сафонова, который неоднократно спас команду в первой игре. Не сыграют Петров и Стоцкий, под вопросом появление Вандерсона.

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Матвей Сафонов Фото: Getty Images

У «Севильи» целый набор отсутствующих. Во-первых, это доставивший много неприятностей на правом фланге Хесус Навас – он пропускает матч из-за дисквалификации (был удален). Болеют вратарь Боно и нападающий Карлос Фернандес, мышечные повреждения у Сусо и Карлоса Акуньи.

Форма

«Краснодар» в последнем матче поберег силы к ЛЧ и благодаря голу Кабелла обыграл «Химки». Тем самым «быки» прервали серию из пяти поражений подряд.

«Севилья» победила «Сельту» (4:2), но эта игра была очень сложной: перед перерывом команда Хулена Лопетеги уступала 1:2, но затем забила трижды. По голу оформили Кунде, Эн-Несери, Эскудеро и Эль-Хаддади.

Лицом к лицу

«Севилья» и «Краснодар» встречались еще до первого матча в этой ЛЧ – на групповом этапе ЛЕ-2018/19 соперники по разу победили дома (3:0 в Испании и 2:1 в России).

«Севилья» провела 17 матчей против клубов из России: 8 побед, 4 ничьи, 5 поражений.

Дома испанцы 8 раз принимали клубы РПЛ и выиграли 7 встреч.

«Краснодар» уже 11 раз попадал на испанские команды и выиграл только две встречи при восьми поражениях.

11 мячей забили «быки» в ворота клубов Примеры, а пропустили 20.

Ориентировочные составы

«Краснодар»

«Севилья»

Котировки букмекеров

Победа «Краснодара»: 5,18

Ничья: 4,04

Победа «Севильи»: 1,68

«Краснодар» мог и должен был брать очки в Испании, но глупая ошибка Кайо все испортила. Впрочем, матч показал, что при определенных условиях «быки» способны посоперничать с испанцами. Тем более в этот раз на поле смогут выйти многие иностранцы-лидеры. Так что ставка на непоражение хозяев за 2,17 – отличнейший вариант.

Где смотреть

Игру покажет федеральный «Матч ТВ», а также спутниковый канал «Матч! Футбол». Начало в 20:55 (мск). Также на сайте Eurosport.ru состоится текстовый онлайн – вот тут.

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