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Лига чемпионов УЕФА Сафонов вылетел, но вернулись лидеры атаки. Матч c «Севильей» – последний шанс «быков» в ЛЧ ЧАС НАЗАД

«Краснодар» – «Севилья»

«Быки» неплохо смотрелись в Испании, но все равно проиграли. «Севилья» разрывала оборону соперника, и лишь грандиозная игра Сафонова уберегла краснодарцев от разгрома. В этот раз Матвея в воротах не будет, и это большая проблема для хозяев.

При этом у «Краснодара» вернулись лидеры атаки. Кабелла, Классон, Ари, Вандерсон, Берг – либой из этих ребят может забить, к тому же учитывая проблемы «Севильи» в обороне. Матч точно будет результативным, но вряд ли завершится победой российской команды или даже ничьей. «Победа 2 и тотал больше 3,5» – лучший вариант для ставки.

«Лацио» – «Зенит»

«Зенит» на выходных даже с лучшим сочетанием защитников дважды пропустил от «Ахмата» и сыграл вничью. В Италии не пропустить будет в разы проблематичнее, тем более травмирован Караваев. При этом есть шанс, что за сине-бело-голубых в ЛЧ наконец дебютирует Малком, готовы играть Азмун и Дриусси.

«Зениту» нужна победа, хотя ничья в борьбе за Лигу Европы тоже будет воспринята положительно. На ней и остановимся – мир в этой игре за 4,04.

«Атлетико» – «Локомотив»

Мадридцы явно не добрали очков в Москве. Если бы не Гилерме и его прыжки по девяткам, то сенсационной ничьи в Черкизово не случилось бы. В Испании у «Локо» не будет преимущества домашнего поля, неприятного для европейцев мороза и поддержки трибун. К тому же железнодорожники традиционно слабо играют почти во всех еврокубковых выездах.

«Атлетико» необходима победа, чтобы не откладывать вопрос выхода в плей-офф до последнего тура. Так как в первом матче команда не удержала 1:0, теперь точно будет наращивать преимущество даже после первого забитого мяча, чтобы избежать очередного провала. Поэтому наш выбор – «победа хозяев с разницей в 3 и более мяча за 2,82».

«Интер» – «Реал»

«Реал» отправился в Италию без Бензема и Рамоса, и в этом огромный шанс для «Интера». Особенно важно отсутствие капитана, без которого мадридцы пропускают от всех подряд. Лукаку и Лаутаро сожрут проблемную оборону соперника и принесут «нерадзурри» первую победу на групповом этапе. Но и «Реал» вряд покинет поле без забитого мяча, поэтому «победа 1 и тотал больше 3,5 за 4,44».

«Ливерпуль» – «Аталанта»

У Клоппа громадные сложности в обороне, против «Аталанты» не сыграет ни один основной защитник. Впрочем, Юрген как-то пережил эти трудности и разбил на выходных «Лестер» (3:0), ни разу не пропустив от великого и ужасного Варди.

«Аталанта» хромает на обе ноги во всех турнирах, в первом матче проиграла чемпионам Англии 0:5. Вероятно, «Ливерпуль» не испытает сложностей и в домашней игре, даже если раз или два пропустит. Атака «красных» даже без болеющего коронавирусом Салаха выглядит устрашающе. «Победа 1 и тотал больше 3,5 за 2,76» – не благодарите.

Лига чемпионов УЕФА «Зенит» пролетит мимо плей-офф в случае поражения. К счастью, вернулись Малком и Азмун 4 ЧАСА НАЗАД