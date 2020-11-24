«Краснодар» и «Севилья» определились со стартовыми составами на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды начнут игру в следующих сочетаниях:
«Краснодар»: Городов, Рамирес, Мартынович, Кайо, Смольников, Газинский, Кабелла, Ульссон, Классон, Сулейманов, Берг.
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Сафонов вылетел, но вернулись лидеры атаки. Матч c «Севильей» – последний шанс «быков» в ЛЧ
«Севилья»: Вацлик, Окампос, Гудель, Де Йонг, Ракитич, Мунир, Кунде, Родригес, Эскудеро, Диего Карлос, Фернандо.
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- В первом матче в Испании «Краснодар» вел 2:0 и больше тайма играл в большинстве. Но все равно уступил – 2:3.
- У «быков» 1 очко после трех игр, у «Севильи» – 7.
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