4 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в Венгрии разобрался с «Ференцварошем». После игры Марсель Хайстер хотел обменяться футболками с Роналду и был удивлен ответу Криша.

«Мне показалось, что Роналду разозлился и вышел из себя. Он презрительно отмахнулся, когда я попросил его об обмене футболками. Может быть, из-за того, что он нам не забил.

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Или, возможно, его разозлило, что я отобрал у него мяч, когда он пошел в обводку. Есть даже фотография. Я выложил ее в инстаграм. Самый прекрасный момент в жизни», – цитурует Хайстер Goal.

Роналду сможет ответить защитнику «Ференцвароша» уже в 23:05 (мск). Следить за событиями матча «Ювентуса» и венгерского клуба можно тут.

В первом матче победили туринцы – 4:1. Криш отметился лишь ассистом.

После трех матчей у «Ювентуса» 6 очков. Победа над «Ференцварошем» + победа «Барсы» над киевским «Динамо» выведут туринцев и испанцев в плей-офф.

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