К четвертому туру Лиги чемпионов стало не очень понятно, зачем Сергей Галицкий содержит футбольный клуб «Краснодар». Глобально – ясно: он владелец и господин, создатель потрясающего стадиона и волшебного парка, вот эти красивые слова про «как можно бросить родное детище, которое ты зачал и вырастил». Но если брать чистую конкретику, то сейчас любые действия Галицкого выглядят максимально нелогично.

Сначала идет под откос та старая фраза про 11 воспитанников в составе – лучший нападающий в истории местной академии Иван Игнатьев теряется в «Рубине», Илья Жигулев и Артем Голубев тонут на дне РПЛ с «Ротором» и «Уфой», Алексей Татаев давно уехал в Чехию, Даниил Фомин и Николай Комличенко доросли до первой сборной за пределами Гализея. Оставшимся же ученикам краснодарской примаверы лучше дать старую советскую пометку «без оценки» – Шапи с Уткиным бегают вхолостую, Сафонов же отражает меньше, чем следует.

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Следом уничтожена менеджерская модель кубанского клуба. Три приобретения этого трансферного окна: Евгений Чернов показал катастрофический уровень в каждом из трех стартовых еврокубковых матчей, Евгений Марков не вышел в ЛЧ ни на минуту, а Алексей Ионов стал игроком «быков» уже после заявочного периода УЕФА.

При этом возникают вопросы, почему летом из «Краснодара» уехал Урош Спайич, команда намеренно осталась с центром обороны Кайо-Мартынович-Чернов и отказалась от уже обговоренного трансфера Андрея Семенова. Не факт, что защитник «Ахмата» сильно помог, но по крайней мере у коучей был бы выбор.

Александр Мартынович («Краснодар»), Люк де Йонг («Севилья») Фото: Getty Images

Последней скончалась тренерская мысль. Галицкий с гордостью рассказывал, как не пустил Мурада Мусаева на стажировку к Маурицио Сарри в «Челси». Мотивировка проста: нужно формировать собственный стиль, а не копировать чужой, пусть и успешный. Да, основатель «Магнита» может перекладывать работающую бизнес-модель (и, вероятно, собственную историю успеха) на футбольную тактику, но, кажется, что с Мусаевым это совсем не сработало.

Показательная история со статистикой, которая форсится еще с унизительного камбэка «Севильи» в первом матче. «Краснодар» – лучшая команда РПЛ по владению мячом, 58,1% «быки» владели территорией в первом круге местного чемпионата. И одновременно в Лиге чемпионов клуб Галицкого с отрывом занимает последнее место по этому показателю.

В еврокубках владение падает до катастрофических 39,9%, по точности передач южная команда – вторая с конца (хуже только московский «Локомотив»), и даже по допущенным ударам нет никого ужаснее «Краснодара» – 20,3 выстрела соперника за матч, у «Локо» с 31-й строчки антирейтинга таких только 16. Очень наглядная иллюстрация, что в Премьер-лиге и против «Челси» с «Севильей» на поле выходят две совершенно разные по стилю команды.

И отсюда вытекает основной вопрос – зачем Сергею Галицкому футбол? Да, он развивает академию и личный клуб, но генеральная идея давно предана, а в ЛЧ над футболистами в открытую издеваются.

Да, «быки» впервые принимают участие в Лиге чемпионов. Но вместе с ними в группе играет «Ренн», который вовсе случайно пролез в главный еврокубок за счет удачного момента для остановки французского чемпионата. Отличие между двумя новичками видны в очном матче – 62% владения хозяев, двукратное превосходство по ударам и отскок «Краснодара» за счет шального выстрела Рамиреса.

Главный тренер Мурад Мусаев, «Краснодар» – «Севилья» Фото: Getty Images

Да, у «Краснодара» полно травм, из-за чего в дебютной встрече в ЛЧ на флангах атаки вышли два номинальных вингбека. И совершенно неясно, почему для того же Мурада Мусаева это служит оправданием трусливой игры и нелепо припаркованного автобуса. Зачем коуч осознанно уродует всю тактическую систему, если в обороне кубанский клуб и в хорошие времена действует неубедительно?

Каждое из объяснений можно было бы принять, если бы это выглядело логично. Сейчас болельщики не получают удовольствия от матчей «Краснодара» в Лиге чемпионов, футболисты мучаются на газоне, Газинский устает от постоянных привозов Кайо и пихает ему прямо на поле, а Мурад Мусаев придумает новые отговорки на пресс-конференции.

Юрий Газинский, «Краснодар» – «Севилья» Фото: Getty Images

А Сергей Галицкий на девятый год существования клуба видит достижение конечной цели и вряд ли чувствует удовлетворение от проделанной работы. Да, стадион южной столицы трижды услышит гимн ЛЧ, но лучше бы после матчей с трибун неслось «Молодцы, молодцы» вместо звука переворачивающихся кресел от разочарованных зрителей, прячущих глаза от этого позора.

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