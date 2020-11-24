Действующий чемпион России «Зенит» проиграл в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов. В Риме сине-бело-голубые пропустили уже на третьей минуте, получили еще два мяча и уступили со счетом 1:3.
«Зенит» набрал одно очко после четырех туров, в то время как у дортмундской «Боруссии» и «Лацио» девять и восемь баллов. Петербургский клуб лишился математических шансов на выход из группы.
«Зенит» на жеребьевке группового этапа был посеян из первой корзины, но закончит выступление после начальной стадии. Это второй подряд вылет сине-бело-голубых из Лиги чемпионов. В сезоне-2019/20 команда Сергея Семака набрала семь очков, заняла последнее место и не попала даже в Лигу Европы.
- Россия после чемпионата-2020/21 получит в ЛЧ только одно гарантированное место, его в главном еврокубке займет только победитель Премьер-лиги. Еще одна команда из РПЛ начнет борьбу в основной стадии с третьего квалификационного раунда.
- После четырех туров «Краснодар» и «Зенит» занимают последние позиции в своих группах, «Локомотив» замыкает свою четверку после трех матчей.