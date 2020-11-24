Действующий чемпион России «Зенит» проиграл в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов. В Риме сине-бело-голубые пропустили уже на третьей минуте, получили еще два мяча и уступили со счетом 1:3.

«Зенит» набрал одно очко после четырех туров, в то время как у дортмундской «Боруссии» и «Лацио» девять и восемь баллов. Петербургский клуб лишился математических шансов на выход из группы.

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«Зенит» на жеребьевке группового этапа был посеян из первой корзины, но закончит выступление после начальной стадии. Это второй подряд вылет сине-бело-голубых из Лиги чемпионов. В сезоне-2019/20 команда Сергея Семака набрала семь очков, заняла последнее место и не попала даже в Лигу Европы.

Россия после чемпионата-2020/21 получит в ЛЧ только одно гарантированное место, его в главном еврокубке займет только победитель Премьер-лиги. Еще одна команда из РПЛ начнет борьбу в основной стадии с третьего квалификационного раунда.

После четырех туров «Краснодар» и «Зенит» занимают последние позиции в своих группах, «Локомотив» замыкает свою четверку после трех матчей.

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