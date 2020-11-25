«Зенит» вылетел из Лиги чемпионов всего за четыре тура – это жутчайший антирекорд. Такого не было даже в 2008-м, когда Питер валялся в третьей корзине и залетал на казнь к «Реалу» и «Ювентусу». 12 лет назад шансы на плей-офф сохранялись аж к пятому туру, но сейчас все иначе: четыре матча, одно очко, три жалких голика, последнее место в группе и призрачные надежды на выход в ЛЕ.

По факту «Зенит» похоронил себя 20 октября в Петербурге. До первого матча Семак бодро рассуждал, кто сильнее, «Боруссия» или «Лацио», а «Брюгге» выписывал чисто протокольные комплименты. Казалось, можно плюсовать шесть очков и думать, как зарубиться в Дортмунде и Риме, но вместо этого Питер получил смертельные 1:2 на последней секунде.

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Ничья была бы просто осечкой и случайностью, а поражение тут же нокаутировало «Зенит». Наступил кромешный тильт: в клубе просто не рассматривали сценарий, при котором «Брюгге» опрокинет хозяев Крестовского.

Именно из-за краха с бельгийцами Семак настолько бледно смотрелся в Дортмунде. Коучу было элементарно страшно остаться без очков после двух туров, но это и произошло. Обыграй «Зенит» «Брюгге», стратегия на игру с «Боруссией» оказалась бы совершенно другой – не такой трусливой и беспросветной в плане атаки. Но «Зенит» гонял в Германию, чтобы любой ценой сохранять гичью, а в итоге еще сильнее прилип к плинтусу таблицы.

«Лацио» – «Зенит» Фото: Getty Images

Игры с «Лацио» вышли совсем предсказуемыми: у Питера уже не осталось ни сил, ни кадров, ни эмоций. Упустив домашнюю победу над коронавирусными римлянами, «Зенит» словно смирился с тем, что четвертый тур будет фатальным. Этот выезд заранее рассматривали как неминуемый даунгрейд в битву за ЛЕ.

После депрессивных 1:3 в Риме паруса окончательно спущены. У «Зенита» не осталось мечты, но появилась прагматичная задача – отобраться хотя бы в лигоевропейский плей-офф. Если этого не произойдет, команду безжалостно перетряхнут: ни Семаку, ни игрокам не простят второго подряд унижения в Лиге чемпионов.

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