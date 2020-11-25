Группа E

Лига чемпионов УЕФА «Я остановил его дриблинг». Роналду отказался меняться футболками с игроком «Ференцвароша» 5 ЧАСОВ НАЗАД

Голы: Вандерсон 56’ – Ракитич 4’, Эль-Хаддади 90+5’

Что нужно знать: у «быков» как будто выздоровели почти все лидеры, но пропущенный гол после ошибки Газинского сбил все планы. У хозяев с выходом Ари что-то зашевелилось в атаке во втором тайме, Вандерсон даже сравнял счет, но на 94-й Мунир зашиб побежавших за победой футболистов «Краснодара».

Что нужно увидеть: невероятный промах Реми Кабелла по пустым воротам. Да, в этом моменте никто не забил.

Цифра матча: 39,9% – рекордное владение «Краснодара» в этой ЛЧ. Дважды «быки» тискали мяч по 37%, с «Челси» вжались к воротам до 29,2%. Они все еще последние по этому показателю из всех 32 участников.

Голы: Гирасси 85’ – Хадсон-Одои 22’, Жиру 90+1’

Что нужно знать: французы не были хуже топ-клуба АПЛ ни по владению, ни по ударам, ни по выстрелам в створ. Эдуардо Камавинга вовсе провел 77 минут в центре поля с точностью передач в 92,9%. Но для «синих» никогда ничего не закончено, если в чужой штрафной тусуется Оливье Жиру, который в состоянии физически поставить голову под взмывший в воздух мяч.

Что нужно увидеть: промах Тимо Вернера на четвертой минуте, пробудивший воспоминания о великих достижениях Никиты Баженова.

Цифра матча: Оливье Жиру забил 12-й мяч за «Челси» в еврокубках. С 2018 года, когда француз переехал на «Стэмфорд Бридж», никто не клал больше него.

Группа F

Голы: Иммобиле 3’, 55’ П, Пароло 22’ – Дзюба 25’

Что нужно знать: питерцы сначала экстрарано пропустили, получили вторую банку к середине тайма, с трудом запинали ответочку от Артема Дзюбы и лишились Дугласа Сантоса – все это до перерыва. Даже по xG «Зенит» не наиграл на забитый мяч, максимум – на 0,5 гола, так что соперники по группе закономерно ускакали от Сергея Семака в недостижимую даль.

Что нужно увидеть: мощный гвоздь от Чиро Иммобиле, который напомнил, кто тут обладатель «Золотой бутсы».

Цифра матча: четыре игры – никогда еще так рано «Зенит» не вылетал из Лиги чемпионов.

Голы: Холанн 18’, 60’, Санчо 45’

Что нужно знать: бельгийцы второй раз за месяц присели на 0:3 от одного и того же соперника. На «Сигнал Идуна Парке» гости ни разу не пробили в створ и, похоже, остались без плей-офф. Математические шансы есть, но «Брюгге» теперь будет биться за Лигу Европы с «Зенитом».

Что нужно увидеть: движение Эрлинга Холанна в штрафной при третьем мяче «Боруссии». Он как будто уже вывалился в офсайд, тут же отпрыгнул обратно на одну линию с защитниками и добавил мяч в сетку.

Цифра матча: у Эрлинга Холанна 15 голов в 12 матчах ЛЧ, он – самый быстрый футболист, кто достиг этой отметки.

Группа G

Голы: Дест 52’, Брэйтуэйт 57’, 70’, Гризманн 90’

Что нужно знать: после первого тайма «Динамо» владело мячом 27,5%, но переигрывало «Барсу» по ударам – 5:3 в сторону ворот и 3:1 по выстрелам в створ. Но во втором киевляне развалились, быстро пропустили первый и затем получили полную охапку голов.

Что нужно увидеть: Серджиньо Дест стал первым американцем, забивавшим за «Барселону» и 10-м, кто клал мячи в Лиге чемпионов. Его подключение в атаку – шедевр.

Цифра матча: восемь украинцев вышли в стартовом составе бело-голубых, еще четверо поднялись со скамейки после перерыва.

Голы: Роналду 35’, Мората 90+2’ – Узуни 19'

Что нужно знать: еще один ужасный матч «бьянконери» при Андреа Пирло – венгры забили первым ударом в створ, но пропустили еще до перерыва. Встреча так и докатилась бы, но в добавленное время Альваро Мората вырвал победу для «Юве». У него пять голов в четырех матчах ЛЧ – в сезоне-2014/15 испанец вкрутил столько же мячей, но за 12 встреч.

Что нужно увидеть: выбор позиции Мораты при победном гвозде головой.

Цифра матча: 15 сезонов подряд Криштиану Роналду забивает в Лиге чемпионов. Да, формально в ЛЧ-2005/06 у Криша тоже был гол, но тогда португалец вонзил мяч в сетку венгерского «Дебрецена» в третьем квалификационном раунде. Так что официально первой считается банка «Роме» в том самом матче 7:1 в апреле 2007-го.

Группа H

Голы: Фернандеш 7’, 19’, Рэшфорд 35’ П, Джеймс 90’ – Тюрюч 75’

Что нужно знать: «МЮ» вышел максимально заряженным после поражения в Турции и накидал сопернику трешечку примерно за полчаса. Дальше «Юнайтед» отпустил ситуацию, даже пропустил в конце второй половины, но восстановил разгромную разницу в добавленное время.

Что нужно увидеть: пока Эдинсон Кавани побеждал в конкурсе на самое сложное лицо, Бруну Фернандеш подал заявку на самый классный гол вечера.

Цифра матча: у Фернандеша 21 гол в 35 матчах за «Манчестер». И он вовсе не форвард, а всего лишь полузащитник.

Гол: Неймар 11’ П

Что нужно знать: тоскливый матч полуфиналиста и вице-чемпиона прошлой ЛЧ, суммарно ни одна команда не наиграла даже на один ожидаемый гол. Лучше оказалась та, которая первой заработала 11-метровый.

Что нужно увидеть: ужасный пенальти Неймара – вратарь «РБ» даже угадал направление, но поздно вылетел в нужный угол.

Цифра матча: один удар в створ нанесли все игроки стартового состава «ПСЖ» – как раз пенальти Неймара. Еще один в статистику добавил резервист Пабло Сарабия.

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