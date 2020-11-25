«Зенит» потерпел поражение от «Лацио» в выездном матче четвертого тура Лиги чемпионов со счетом 1:3 и лишился шансов на выход в плей-офф.

Единственным утешением для петербургской команды стал гол Артема Дзюбы, благодаря которому тот побил национальный рекорд. В активе стало форварда сине-бело-голубых 9 голов в основной стадии Лиги чемпионов, он превзошел Андрея Тихонова (8).

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При этом Артем провел меньше матчей на турнире – 23 против 29 у экс-капитана «Спартака». Национальный топ-3 замыкает Алан Дзагоев из ЦСКА, у которого 7 мячей в 37 играх.

За два тура до финиша группового этапа «Зенит» с одним очком обосновался на последнем месте группы F.

Русские клубы не выступали в плей-офф Лиги чемпионов с весны 2016 года.

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