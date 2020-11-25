Бывший капитан «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги матча против «Лацио» (1:3).

«Наверное, прежде всего, надо извиниться перед болельщиками, перед городом. Все-таки чемпион страны не имеет права так выступать. Обидно, потому что по игре чувствовалось, что с «Лацио» можно играть.

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Мне кажется, проблема наша в менталитете. Пока мы не перестаем бояться, пока не начнем играть, не перекладывая ответственность – должна быть ответственность, как командная, так и индивидуальная. Пока этого менталитета не будет, так и будем зажиматься. Надеюсь, тенденция поменяется.

В Лиге чемпионов нельзя включаться через 5 минут после начала. Всегда нужна двигаться вперед, а у нас все наоборот. Опять-таки – это менталитет, какая-то зажатость.

Шансы на Лигу Европы? Гадать можно что угодно, есть футбольное поле, на котором нужно решать вопросы. В любом случае мы обязаны сделать все, чтобы побороться за евровесну. А иначе смысл тогда? Ради чего мы боремся? Нам нужно всем менять менталитет», – заявил Дзюба официальным клубным медиа.

«Зенит» идет последним в группе с 1 баллом в 4 турах.

Дзюба забил единственный мяч «Зенита» в матче с «Лацио» и стал лучшим русским бомбардиром в истории ЛЧ (9 голов).

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