Кто посмотрит матч по ТВ

У «Локомотива» в Мадрид не прилетели трое: Дмитрий Баринов продолжает лечение после разрыва крестообразной связки, по-прежнему лечится 22-летний защитник Михаил Лысов. Перед матчами сборных повреждение получил Федор Смолов, поэтому в пару к Зе Луишу, вероятно, выйдет Эдер. Также под вопросом участие в матче Владислава Игнатьева.

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Луис Суарес Фото: Getty Images

«Атлетико» потерял сразу троих игроков, которые в Москве вышли в стартовом составе. Травмы получили защитник Шиме Врсалько и сыгравший рукой в своей штрафной Эктор Эррера. Задача «Локо» по нейтрализации нападения соперника облегчится ввиду отсутствия Луиса Суареса. Также точно не сыграют 20-летний полузащитник Мануэль Санчес и Лукас Торрейра, который болеет.

Форма

«Локо» в последнем туре Тинькофф РПЛ с трудом дожал дома тульский «Арсенал». С конца первого тайма москвичи играли в меньшинстве после удаления Ведрана Чорлуки, но очередной реализованный Антоном Миранчуком пенальти спас для команды такие нужные три очка.

«Атлетико» на выходных выиграл суперматч у «Барселоны», единственный мяч забил Карраско. Мадридцы – единственный клуб в Примере, который в этом сезоне еще не проигрывал. Благодаря этой важной детали «Атлетико» располагается на второй строчке в таблице, но по потерянным идет на 3 балла впереди «Реала Сосьедад».

Лицом к лицу

В первом матче команды сыграли вничью, на гол Хименеса «Локо» ответил точным ударом Миранчука с пенальти.

Соперники встречались 6 раз: 4 победы ушли к «Атлетико», дважды команды сыграли вничью.

В этих матчах «Мадрид» забил 16 мячей и пропустил лишь 5.

Команды играют в еврокубках третий год подряд – в сезоне-2017/18 «Атлетико» выиграл 3:0 и 5:1 в 1/8 Лиги Европы, в сезоне-2018/19 – оба раза по 2:0 в группе ЛЧ.

Помимо «Локомотива», «Атлетико» 8 раз встречался с клубами из России и победил только трижды – дважды «Ростов» в ЛЧ-2016/17 и один раз «Зенит» в розыгрыше-2013/14.

«Локо», кроме «Атлетико», 13 раз играл с командами из Испании и добился двух побед (над «Реалом» и «Атлетиком») при 9 поражениях.

«Атлетико» почти без недели год не проигрывает дома. Последнее поражение случилось 1 декабря 2019-го в игре чемпионата с «Барселоной».

«Локомотив» еще ни разу не забивал мадридцам в гостях.

Ориентировочные составы

«Атлетико»

«Локомотив»

Котировки букмекеров

Победа «Атлетико»: 1,23

Ничья: 6,5

Победа «Локомотива»: 14,0

Будем честны: «Локо» чудом набрал очки с «Атлетико» в домашнем матче. Железнодорожники реализовали один полумомент (неочевидный пенальти) и создали еще один, а за ничью должны благодарить Гилерме. Нет сомнений, что на «Ванда Метрополитано» мадридцы захотят отомстить и постараются забить не меньше двух, чтобы обезопасить себя от еще одного фэйла. Хозяева приложат все усилия для быстрого гола, поэтому лучший вариант для ставки – победа «Атлетико» в первом тайме и в матче за 1,66.

Где смотреть

Игру можно увидеть на федеральном канале «Матч ТВ», свисток раздастся в 22:55 (мск). Если с получением картинки будут проблемы, залетайте в наш уютный текстовый онлайн – он прямо тут.

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