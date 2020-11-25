Мяч в составе венгерского клуба забил албанский нападающий Мюрто Узуни, который посмел отпраздновать его жестом Криштиану Роналду – прыжком с разведенными руками и выкриком «Si».

«Я остановил его дриблинг». Роналду отказался меняться футболками с игроком «Ференцвароша»

Возможно, поступок Узуни связан с тайной любовью к Роналду – после игры албанец попросил у Криштиану футболку, и они мило перекинулись парой фраз.