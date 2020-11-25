«Ювентус» оказался сильнее «Ференцвароша» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
Мяч в составе венгерского клуба забил албанский нападающий Мюрто Узуни, который посмел отпраздновать его жестом Криштиану Роналду – прыжком с разведенными руками и выкриком «Si».
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Поступок соперника явно раззадорил Криша, который спустя 15 минут сравнял счет.
Возможно, поступок Узуни связан с тайной любовью к Роналду – после игры албанец попросил у Криштиану футболку, и они мило перекинулись парой фраз.
- «Ювентус» набрал 9 очков после четырех матчей и вместе с «Барселоной» квалифицировался в плей-офф.
- На счету Роналду 9 голов и 1 ассист в 7 матчах этого сезона. В ЛЧ он забил 131-й мяч в 172 играх.
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