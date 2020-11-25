Футболисты «Краснодара» Юрий Газинский и Кайо Панталеан повздорили прямо по ходу матча против «Севильи».

На 80-й минуте при счете 1:1 бразилец что-то резко высказал партнеру, Газинский ответил. В итоге игроки сошлись в центре поля, а в этом время севильцы перехватили мяч и устремились в атаку. На счастье споривших краснодарцев, контрвыпад соперника не завершился голом.

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Эпизод прокомментировал сам Юрий Газинский, но внятно ничего не объяснил: «Это игровые моменты. Мы в раздевалке разберемся».

Казалось, за такое поведение футболистов должны хотя бы отругать, а в худшем случае наказать рублем, но главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оказался другого мнения.

«Когда кто-то говорит на повышенных тонах – это хорошо, не вижу ничего плохого. Нельзя быть всегда хорошим, нужно говорить то, что думаешь. Это нормальный рабочий момент. Мужчины играют в футбол, мужчины хотят выиграть, это обычная ситуация, никто не ссорился. Бывают неприятные моменты, без них никуда. Разумеется, никаких санкций за это не будет. Это часть нашей профессии», – заявил менеджер после матча.

Глубже эпизод проанализировал Александр Бубнов. «По конфликту Газинского и Кайо прямо на поле очевидно, насколько расшатаны нервы, накалена обстановка, что часто происходит, когда команда раз за разом проигрывает. Выяснение отношений наверняка перешло в раздевалку, и в этом нет ничего хорошего. «Краснодар» переживает сложный период», – заявил аналитик Football24.

«Краснодар» проиграл «Севилье» 1:2, пропустив решающий мяч на 95-й минуте.

В дебютном сезоне в ЛЧ «быки» лишились шансов на выход в плей-офф за два тура до финиша группового этапа.

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