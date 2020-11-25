«Пока мы не будем менталитетом никого не бояться и все время играть на победу, к сожалению, так и будем с опаской. Посмотрите, как европейцы играют: не боятся, раскованно, все четко получается.

Первая мысль и движение у нас всегда назад. Вместо того чтобы вперед. Всегда учили нас: первое движение – вперед. У нас все наоборот. Ну, я говорю, это менталитет, психология, какая-то зажатость. Черт его знает», – заявил Дзюба после матча.