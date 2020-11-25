Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает менталитет игроков проблемой команды в матчах Лиги чемпионов.
«Пока мы не будем менталитетом никого не бояться и все время играть на победу, к сожалению, так и будем с опаской. Посмотрите, как европейцы играют: не боятся, раскованно, все четко получается.
Лига чемпионов УЕФА
Дзюба: «Обязаны побороться за Лигу Европы»
Первая мысль и движение у нас всегда назад. Вместо того чтобы вперед. Всегда учили нас: первое движение – вперед. У нас все наоборот. Ну, я говорю, это менталитет, психология, какая-то зажатость. Черт его знает», – заявил Дзюба после матча.
- «Зенит» в гостях проиграл «Лацио» (1:2) в четвертом туре группового этапа и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
- Дзюба забил единственный мяч клуба из Санкт-Петербурга.
- В следующем туре «Зенит» 2 декабря в гостях сыграет с бельгийским «Брюгге».
Лига чемпионов УЕФА
Дзюба стал лучшим русским бомбардиром в истории Лиги чемпионов
Лига чемпионов УЕФА
Новый фейл клубов РПЛ, рекорд Холанна и серия Роналду. Итоги дня в ЛЧ