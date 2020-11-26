Группа А

Лига чемпионов УЕФА «Локо» уже круче «Зенита» и «Краснодара». Что нужно для плей-офф 17 МИНУТ НАЗАД

Что нужно знать: железнодорожники выжили в Мадриде и набрали 3-е очко – больше, чем «Краснодар» и «Зенит» на двоих. При этом хвалить «Локомотив», в отличие от предыдущей встречи с «Атлетико» или зарубы с «Баварией», не хочется – здесь был банальный отлет. Который мог быть еще оглушительнее, если бы на последней минуты Зе Луиш забил/заработал пенальти. Но арбитр не поверил искренности игрока москвичей.

Цифры матча: 0 – это всего лишь второй сухой матч для «Локомотива» за 21 игру в Лиге чемпионов. Предыдущий был зафиксирован 18 лет назад – в сентябре 2002-го против «Брюгге». Забавно, но и тот матч закончился нулевой ничьей.

100 – Коке стал первым игроком, проведшим 100 еврокубковых матчей за «Атлетико». Так что ВАР подпортил легенде юбилей.

Что нужно увидеть: пожалуй, отмененный гол Коке – у всей страны отлегло после видеоповтора.

Голы: Р. Левандовский 42', М. Вебер 52'(А), Л. Сане 68' – М. Бериша 73'

Удаление: М. Рока 66 («Бавария»)

Что нужно знать: буднично чемпион Европы не просто забронировал место в плей-офф, но даже и первое место в группе – у «Атлетико» на 7 очков меньше, что за 2 тура до финиша исключает возможность обгона.

Цифры матча: 15 – рекордная серия побед в ЛЧ продолжается.

Что нужно увидеть: 20-летний Доминик Собослаи забивал «Локомотиву» и «Атлетико», а вот мюнхенцы за два матча нашли управу на юнца. Ну как нашли… он вполне мог распечатать и Нойера, но произошло вот что:

Группа B

Голы: Л. Штиндль 17' (П), Н. Эльведи 34', Б. Эмболо 45', О. Вендт 77'

Что нужно знать: горняки набрали 4 очка в противостоянии с «Реалом» и «Интером», а вот от даже не главной «Боруссии» получили 0:10 за два матча. «Жеребята» близки к тому, чтобы впервые выйти в плей-офф ЛЧ, да еще и с первого места из группы смерти.

Что нужно увидеть: прям ультракрасоты немцы не забивали, но бисиклета – это всегда симпатично.

Голы: Э. Азар 7'(П), Родриго 59'

Удаление: А. Видаль 33’ («Интер»)

Что нужно знать: главная вывеска тура абсолютно не оправдала себя. Во многом тут заслуга «Интера»: на быстро привезенный пенальти итальянцы отреагировали вяло, а в середине первого тайма Артуро Видаль врубил режим истерички и похоронил «нерадзурри» удалением.

Цифры матча: 1 – «Реал» впервые победил на «Сан Сиро». За предыдущие 15 выездов мадридцы лишь 5 раз выгрызали хотя бы ничейку.

3 – Артуро Видаль стал третьим футболистом, удалявшимся в ЛЧ за три разные команды (до «Интера» были «Бавария» и «Барса»). Забавно, что его предшественники – Патрик Виейра и Златан Ибрагимович – тоже получали красные в составе «Интера».

Что нужно увидеть: эмоциональный перфоманс Видаля.

Группа C

Гол: Ф. Фоден 36'

Что нужно знать: «горожане» добились победы в Греции и обеспечили себе лигочемпионскую весну, но Пеп Гвардиола вряд ли будет сильно радоваться. Команда владела неоспоримым преимуществом, пробила 21 раз по воротам «Олимпиакоса», 10 раз – в створ, но только Фодену разок удалось доставить мяч в сетку.

На словах, впрочем, Хосеп вспоминал Марадону: «Первой мыслью было поддержать Агуэро, потому что его сыну Диего приходился дедушка. Много лет назад я прочитал про баннер в Аргентине: «Неважно, что ты сделал со своей жизнью, важно, что ты сделал для наших».

Цифра матча: 100% – в 12-й раз из 12 участий Гвардиола вывел свою команду в плей-офф Лиги чемпионов.

Голы: З. Сануси 39, С. Оливейра 72'(П)

Удаления: Л Балерди 71’ – М. Груйич 67’

Что нужно знать: Такой матч был. Все.

Что нужно увидеть: все матчи предваряла минута молчания в память о Диего Марадоне. А на «Велодроме» легендарному аргентинцу посвятили баннер.

Баннер памяти Диего Марадоны на матче «Марсель» – «Порту» Фото: Getty Images

Группа D

Голы: Й. Иличич 60', Р. Госенс 64'

Что нужно знать: после легкой победы мерсисайдцев в Италии их триумф на «Энфилде» казался неотвратимым. Но знаменитой шумовой поддержки по понятным причинам не было, так что бергамаски очень дерзко огрызнулись. И не просто огрызнулись, а фактически забрали контроль над игрой, в то время как «Ливерпуль» был исключительно и нехарактерно пассивен. В результате в этом квартете назревает прямо-таки суперконцовка: 9 очков у англичан, по 7 у итальянцев и «Аякса».

Кстати, Алексей Миранчук снова вышел в самом-самом конце – на 85-й минуте. Времени, чтобы довести счет до разгромного не хватило.

Цифры матча: 0 – впервые за время ведения статистики Opta в ЛЧ (т.е, с сезона-2003/04) «Ливерпуль» дома ни разу не пробил в створ.

2 – «Аталанта» стала второй итальянской командой, победившей «Ливерплуь» на «Энфилде». Прежде это удалось… нет, не «Ювентусу». И не «Милану». И не «Интеру». «Фиорентине»! В декабре 2009-го.

Что нужно увидеть: Ну… например, Иличич красиво счет открыл.

Голы: Р. Гравенберх 47', Н. Мазрауи 49', Д. Нерес 66' – А. Мэйбил 80'(П)

Удаление: Э. Святченко («Мидтьюлланн») 90’

Что нужно знать: счет открыл детсадовец Райан Гравенберх, ставший третьим самым молодым голландским голеадором в истории ЛЧ. 18 лет 193 дня – только Найджел де Йонг и Патрик Клюйверт отличались в более нежном возрасте.

Лига чемпионов УЕФА «Локо» в Мадриде = ужас. Но шансы на плей-офф останутся даже в случае поражения 14 ЧАСОВ НАЗАД