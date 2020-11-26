Первые минуты в Мадриде не оставляли москвичам ни грамма позитива: «Атлетико» начал очень мощно – казалось, что «Локо», как и «Зенит» с «Краснодаром» во вторник, получит уже на четвертой минуте. Первую четверть матча красно-зеленые вообще не поднимали головы и устали смотреть, как Гилерме летает в воротах. Сомнений в том, что «Атлетико» забьет, не было – интересовало только, на какой минуте залетит мяч.

Но стартовый план Диего Симеоне развалился, когда за «Локо» вписалась удача. Нельзя сказать, что москвичи выставили автобус – уж слишком легко проходили «индейцы», и подводила их лишь реализация. Дальше стало легче: к концу тайма гости отодвинули игру сначала от ворот, потом от штрафной, а после перерыва даже придумали контратаки.

Лига чемпионов УЕФА «Локо» в Мадриде = ужас. Но шансы на плей-офф останутся даже в случае поражения 12 ЧАСОВ НАЗАД

«Атлетико» – «Локомотив» Фото: Getty Images

В первой половине москвичи не нанесли ни одного удара хотя бы в сторону Ян Облака, во второй – пару раз кусались в контратаках и зарабатывали стандарты. Привоз словенского вратаря в компенсированное время мог стать решающим, но это было бы совсем несправедливо по отношению к испанцам.

Еще разок «Локо» повезло в моменте с отмененным голом: Коке, забивший после стандарта, залез в крошечный офсайд. Но в целом во втором тайме обороняться железнодорожникам было чуть проще – давление, которое обрушилось в первые 20 минут, не повторилось.

И нельзя сказать, что «Атлетико» вышел на одной ноге, потому испанцы до сих пор не обеспечили себе место в плей-офф и допустили в гонку как раз «Локомотив». Что же надо москвичам, чтобы удивить всю Европу?

Во-первых , 1 декабря надо обыграть «Зальцбург». Это обеспечит как минимум место в Лиге Европы, потому что сейчас у австрийцев лишь одно очко.

, 1 декабря надо обыграть «Зальцбург». Это обеспечит как минимум место в Лиге Европы, потому что сейчас у австрийцев лишь одно очко. Во-вторых , надо надеяться, что «Бавария» удачно сгоняет в Мадрид и обыграет «Атлетико». Тогда перед последним туром у «Локо» будет шесть очков, у «индейцев» – пять.

, надо надеяться, что «Бавария» удачно сгоняет в Мадрид и обыграет «Атлетико». Тогда перед последним туром у «Локо» будет шесть очков, у «индейцев» – пять. В-третьих, в последнем туре может устроить даже поражение от «Баварии», но надо, чтобы «Зальцбург» красиво хлопнул дверью и загасил дома Симеоне. Тогда у «Локо» банально будет больше очков. Но, если «Атлетико» победит или сыграет вничью в Зальцбурге, то москвичам потребуются очки в Мюнхене. В случае равенства баллов с «индейцами» (поражение «Локо» от «Баварии» и ничья испанцев в Австрии) дальше пройдут красно-белые (за счет гола на выезде в личных встречах).

Зе Луиш, «Атлетико» – «Локомотив» Фото: Getty Images

Худший расклад: «Локомотив» не устроят даже две победы – если «Атлетико» тоже выиграет дважды.

Лучший расклад: единственная победа над «Зальцбургом» выведет «Локо» в плей-офф (надежда на ноль очков мадридцев).

Самый обидный расклад: «Локо» обыгрывает дома австрийцев (реально же), а «Бавария» гасит «АТМД» (вполне). Но в последнем туре москвичи предсказуемо горят в Мюнхене, а Симеоне цепляет ничью в Зальцбурге.

Самый реальный расклад: разозленный «Атлетико» набирает четыре очка (ничья дома с «Баварией» и победа в последнем туре). Тогда «Локо» не поможет уже ничего.

5-й тур в группе А состоится 1 декабря, 6-й – 9 декабря.

«Бавария» набрала 12 очков и забронировала первое место.

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