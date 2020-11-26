Футболисты «Атлетико» заподозрили в предвзятости словенского судью Славко Винчича, который работал на матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». Игроки мадридского клуба были недовольны, что арбитр разговаривает с их соперниками на русском языке.

В перерыве это заметил полузащитник Сауль Ньигес, а Хосе Хименес и Анхель Корреа обсудили инцидент. Их беседа попала на камеру телеканала Movistar, Marca публикует расширофвку разговора.

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«Отстой, придурок», – сказал Хименес. «Он с ними по-русски разговаривает», – понял и Корреа. «Да, общается на их языке. Как-то это странно», – подытожил первый.

Матч завершился со счетом 0:0.

«Локомотив» идет на третьем месте и сохраняет шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

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