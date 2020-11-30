В Лиге чемпионов пора решающих матчей. А на Eurosport.ru пора отгадать полузащитников, чьи ценники, по данным Transfermarkt, стремятся ввысь.
У тебя есть 6 минут, чтобы назвать топ-20 самых дорогих игроков центра поля. В качестве подсказок – цены и национальности этих футболистов.
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