В Лиге чемпионов пора решающих матчей. А на Eurosport.ru пора отгадать полузащитников, чьи ценники, по данным Transfermarkt, стремятся ввысь.

У тебя есть 6 минут, чтобы назвать топ-20 самых дорогих игроков центра поля. В качестве подсказок – цены и национальности этих футболистов.