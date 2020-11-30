«Брюгге» – «Зенит» (2 декабря, 23:00)

Ставка: победа хозяев с форой 0 за 1,53

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Семак рулит «Зенитом» уже больше двух лет, но гостевая статистика коуча в еврокубках до сих пор чудовищна: 3 очка из 36 – спасибо «Копенгагену», «Бордо» и «Лиону».

Питерцы уже больше года не могут набрать хотя бы один балл на чужом стадионе в ЛЧ, так что у «Брюгге» шикарные шансы на непоражение. Почему нужно хватать именно фору ноль? Все элементарно: так кэф ощутимо выше, чем у «двойного шанса».

Артем Дзюба и Сергей Семак, «Зенит» Фото: Getty Images

Учитывая, что бельгийцы загасили «Зенит» даже в Петербурге, логично, что и выездного Семака они тоже не испугаются. Кликай сюда, если уже похоронил европерспективы «Зенита». В худшем случае будет возврат.

«Краснодар» – «Ренн» (2 декабря, 20:55)

Очевидно, что «быки» пропустят: у них ноль сухарей в евросезоне (аж за 6 матчей), а легендарный защитник Кайо обязательно привезет либо гол, либо пенальти.

С мячом «Краснодара» капельку посложнее, но Мусаев должен понимать: два подряд матча без голов («Химки» и «Ренн») плюс 8 поражений в 9 встречах сделают его безработным. Соответственно, хозяевам придется сыграть смело, дерзко и даже авантюрно, иначе они останутся и без коуча, и без шансов на евровесну.

Юрий Газинский, «Краснодар» – «Севилья» Фото: Getty Images

Ставка на ОЗ залетит вообще без вопросов – почти как мяч за спину несчастного Кайо.

«Марсель» – «Олимпиакос» (1 декабря, 23:00)

Ставка: хозяева не проиграют + ТМ 3,5 за 1,58

Андре Виллаш-Боаш создал самую смешную команду этой ЛЧ: «Марсель» все проиграл, ничего не забил, зато их коуч выжигает на пресс-конференциях. Правда, самому АВБ уже не весело – он постепенно сходит с ума от беспомощности.

Матч с греками – лучшая возможность наконец забить и зацепиться за очки. Во-первых, победа оставляет «Марселю» шансы на ЛЕ. Во-вторых, даже в гостях французы уступили «Олимпиакосу» только в компенсированное время. Поэтому нынешнее рубилово с греками будет плотным, но ждать кучи голов от лузеров (один мяч на двоих) наивно.

Переходи сюда, если тоже ждешь, что АВБ внезапно возьмет и не уступит.

«Локомотив» – «Зальцбург» (1 декабря, 20:55)

Ставка: победа «Локо» с форой +1 за 1,76

Букмекеры заранее пригвоздили москвичей к четвертому месту: если взглянуть на кэфы, можно подумать, что к «Локо» опять едет «Бавария» и «Атлетико». Но нет – это всего лишь «Зальцбург», с которым Николич сыграл на равных даже в гостях.

Понятно, что сейчас вряд ли сыграет Антон Миранчук, а другие лидеры уже выдохлись, но глупо сдаваться заранее. Фора плюс один – адекватная опция, потому что она зашла бы во всех предыдущих матчах «Локомотива» в этой группе.

Антон Миранчук, «Зальцбург» – «Локомотив» Фото: Getty Images

Конечно, есть вероятность, что австрийцы все же наберут на выезде три очка. Но эта победа явно будет минимальной, а нам капнет заслуженный возврат. Нажимай сюда, если респектуешь «Локо», но согласен и на кэшбек.

А еще:

«Интер» по инерции считается фаворитом в Гладбахе, но статистика играет против итальянцев: они едут к объективно лучшей команде группы. У «Боруссии» еще нет поражений, зато есть крутая разница (14:4) и кэф 1,7 на «двойной шанс». Кажется, букмекеры зря так верят в Конте: хозяева не уступят (как и в первом круге), зато банк заметно увеличится. 1 декабря, 23:00.

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