Бригаду 36-летней Фраппар назначили на встречу «Ювентуса» и киевского «Динамо» в пятом туре группового этапа. Она даст стартовый свисток на стадионе в Турине в среду, 2 декабря.

Стефани считается одной из сильнейших арбитров в женском футболе. В апреле 2019-го она отработала матч «Амьен» – «Страсбур» и стала первой девушкой-рефери в Лиге 1. В августе того же года француженка получила назначение на матч Суперкубка УЕФА между «Челси» и «Ливерпулем». Она также пошла в историю как первая женщина, судившая встречу такого уровня.