Француженка Стефани Фраппар станет первой в истории женщиной, которая обслужит матч Лиги чемпионов.
Бригаду 36-летней Фраппар назначили на встречу «Ювентуса» и киевского «Динамо» в пятом туре группового этапа. Она даст стартовый свисток на стадионе в Турине в среду, 2 декабря.
Стефани считается одной из сильнейших арбитров в женском футболе. В апреле 2019-го она отработала матч «Амьен» – «Страсбур» и стала первой девушкой-рефери в Лиге 1. В августе того же года француженка получила назначение на матч Суперкубка УЕФА между «Челси» и «Ливерпулем». Она также пошла в историю как первая женщина, судившая встречу такого уровня.
Помощниками Фраппар на линии в Турине при этом выступят мужчины – Хишам Закрани и Мехди Рахмуни, четвертым арбитром выступит Карим Абед, видеоассистентами рефери станут Бенуа Мильо и Делажод Вилли. Об этом сообщил Corriere della Sera.
- 26 ноября Фраппар уже судила еврокубковую игру – в Лиге Европы ее бригада отработала матч испанской «Гранады» и кипрской «Омонии».
- В группе G Лиги чемпионов уже определились команды, вышедшие в 1/8 финала, – в плей-офф попали «Барселона» и «Ювентус». У туринского клуба девять очков после четырех туров, у киевского «Динамо» – одно.