«Возможно, в Бельгию полетят некоторые футболисты, которые не смогут выйти на поле против «Брюгге». Могу сказать, что не сыграют Караваев, Венделл и Ловрен. Под вопросом участие Дзюбы. После сегодняшней тренировки посмотрим, сможет ли он выйти на поле», – сказал Семак на пресс-конференции.