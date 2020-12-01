Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может пропустить матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
«Возможно, в Бельгию полетят некоторые футболисты, которые не смогут выйти на поле против «Брюгге». Могу сказать, что не сыграют Караваев, Венделл и Ловрен. Под вопросом участие Дзюбы. После сегодняшней тренировки посмотрим, сможет ли он выйти на поле», – сказал Семак на пресс-конференции.
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Дзюба получил мышечное повреждение в субботу в матче РПЛ с тульским «Арсеналом».
«Зенит» проведет матч с «Брюгге» в среду. Начало – в 23:00 (мск).
- Дзюба начинал в стартовом составе все четыре матча «Зенита» в Лиге чемпионов.
- В игре с «Арсеналом» Сергей Семак вернул ему капитанскую повязку после видеоскандала.
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