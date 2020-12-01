«Локомотив»

Кто посмотрит матч по телику

У «Локомотива» нет ничего нового, потери все те же: Дмитрий Баринов и Михаил Лысов вернутся только в следующем году. Проблемы со здоровьем есть и у Федора Смолова, но Федя сейчас в такой форме, что команда вряд ли заметит его отсутствие на скамейке. Еще есть вброс, что Гжегож Крыховяк подхватил коронавирус, но официальные источники это не подтверждают, поэтому следим за развитием событий – все должно быть ок.

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Федор Смолов Фото: Getty Images

Потери австрийцев чуть заметнее: один из главных активов команды нападающий Патсон Дака (отметился ассистом в первом матче с «Локо») вроде бы пропустит игру, равно как два полузащитника – Юба Диарра (игрок средненького уровня) и Антуан Бернеде (а вот он посерьезнее). Похоже, что японский креативный хав Мася Окугава – тоже мимо.

Форма

«Зальцбург» в ноябре немного штырило – в прошлом месяце команда провела 5 матчей, трижды проиграла (2 раза «Баварии», 1 раз «Штурму») и победила всего однажды. Зато как! В последнем туре 2:8 погорел «Санкт-Пёльтен».

«Локо» в ноябре тоже было невесело – в пяти матчах команда Марко Николича победила только только тульский «Арсенал». Но и проиграла всего раз – это было 8 ноября с «Динамо» (1:5), еще перед паузой сборных. Пару игр с «Атлетико» и «Ахматом» сербский коуч ловко свел вничью.

Лицом к лицу

Команды встречались в истории Вселенной всего один раз – игра в Москве завершилась со счетом 2:2.

«РБ Зальцбург» стабильно проваливается в играх с российскими командами – в трех играх у них два поражения и выездная ничья с «Краснодаром».

В первой игре «Локо», надо признать, отскочил: москвичи забили дважды из трех ударов в створ.

Матчи «Зальцбурга» – это всегда огнишко. В 10 последних играх группового этапа ЛЧ с участием «РБ» забито 50 голов (разница мячей 23:27), такой феерии нет ни у одной команды ЛЧ.

Антон Миранчук в этой ЛЧ всегда забивает на родном стадике – если сделает это и с «Зальцбургом», то повторит достижение Артема Дзюбы 2015 года. Тогда Тема забил всем соперникам «Зенита» на «Петровском». Эх, было время!

Составы

«Локомотив»

«Ред Булл Зальцбург»

Котировки букмекеров

Победа «Локо»: 5,11

Ничья: 4,38

Победа «Зальцбурга»: 1,61

Букмекеры не верят в «Локомотив» так, как это делает российский футбол, но имеют на то полное право. Во-первых, первая игра показала, что «Зальцбург» реально класснее – команда просто не забила то, что должна была, и кто знает – вдруг исправится уже сегодня? Но давайте не принижать «Локо»: Николич успешен в оборонительном футболе и вполне может поймать соперника на контратаке. Ничья – крайне выгодная ставка, пусть и довольно рисковая.

Где смотреть

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру на общедоступном ТВ в 20:55 (мск). После всех матчей дня ночью «Матч Премьер» запустит повтор в 01:15. На сайте Eurosport.ru будет доступна текстовая трансляция – следите за ней здесь.

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