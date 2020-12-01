«Локомотив» и австрийский «Ред Булл Зальцбург» объявили составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Москвичи выйдут на поле без нескольких важных игроков основы – Антона Миранчука, Гжегоша Крыховяка и Федора Смолова. Полностью состав выглядит следующим образом:
Лига чемпионов УЕФА
Миранчук может повторить достижение Дзюбы. Но цель «Локо» – Лига Европы
Гилерме – Живоглядов, Чорлука, Мурило, Райкович – Лисакович, Магкеев, Лысцов, Рыбус – Зе Луиш, Эдер.
Стартовые 11 «Зальцбурга» вот такие:
Следить за встречей можно в текстовом лайве по ссылке.
- В параллельной встрече «Атлетико» примет «Баварию».
- Последний матч железнодорожники проведут в гостях против «Баварии» 9 декабря.
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