По данным The Times, так называемая «швейцарская система», которая используется в шахматах и некоторых других видах спорта, предполагает участие на групповой стадии 32 или 36 команд. Все они составят один дивизион, а жребий определит для каждой команды соперников по турниру, с которыми она проведет 5 домашних и 5 выездных матчей. Команды будут разбросаны исходя из статуса и посева.