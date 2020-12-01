В УЕФА размышляют над изменением формата группового этапа Лиги чемпионов. При новой системе клубы будут проводить не 6 матчей, а 10.
По данным The Times, так называемая «швейцарская система», которая используется в шахматах и некоторых других видах спорта, предполагает участие на групповой стадии 32 или 36 команд. Все они составят один дивизион, а жребий определит для каждой команды соперников по турниру, с которыми она проведет 5 домашних и 5 выездных матчей. Команды будут разбросаны исходя из статуса и посева.
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По такой системе в плей-офф выйдут 16 лучших команд, там 1-я сыграет с 16-й, 2-я – с 15-й и тд. Команды, занявшие места с 17-го по 24-е, попадут в Лигу Европы.
- УЕФА может сообщить о проработке нового формата в ближайшие две недели.
- Предположительно, система будет внедрена в сезоне-2024/25.
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