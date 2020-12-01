«Какая может быть игра, если проиграли? Я считаю, что за проигрыш, как и в целом за неудачный старт сезона «Локомотива», должен кто-то взять на себя ответственность. Николич? Нет, причем тут Николич? Если у вас коронавирус сразил двух игроков центра и Николичу некого выставить, причем тут тренер?