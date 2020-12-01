Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал домашнее поражение «Локомотива» от «Зальцбурга» (1:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Какая может быть игра, если проиграли? Я считаю, что за проигрыш, как и в целом за неудачный старт сезона «Локомотива», должен кто-то взять на себя ответственность. Николич? Нет, причем тут Николич? Если у вас коронавирус сразил двух игроков центра и Николичу некого выставить, причем тут тренер?
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Виноват тот, кто не купил никого зимой. Виноват Кикнадзе. Я думаю, что он должен уйти в отставку после такого провального выступления в Лиге чемпионов. Кто-то должен ответить, иначе теряется смысл», – сказал Лебедев Sport24.
- «Локомотив» опустился на последнее место в группе А.
- «Зальцбург» идет третьим с 4 очками – все баллы австрийцы набрали в матчах с «Локо».
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