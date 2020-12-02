Группа А

Лига чемпионов УЕФА Депутат Лебедев – о результатах «Локомотива»: «Кикнадзе должен уйти» 2 ЧАСА НАЗАД

Голы: Миранчук 79' (п) – Бериша 28' 41', Адейеме 81'

Что нужно знать: «Локомотив» классно сражался с «Баварией» и «Атлетико», но коронавирус и травмы настигли команду в самый неподходящий момент. Из-за кадровых проблем москвичи начали главный матч группы с шестью номинальными защитниками и тремя форвардами без Миранчука, Крыховяка и Игнатьева. Естественно, времени на притирку потребовалось слишком много, а австрийцы оказались слишком настойчивыми и злыми в атаке.

Что нужно увидеть: привоз Мурило в стиле Кайо, которому ноги заплел газон, а голову вскружила информация об интересе клубов из Англии и Италии.

Цифра матча: 3 мяча забил Антон Миранчук в группе ЛЧ, поразив ворота всех трех соперников по квартету.

Голы: Феликс 26' – Мюллер 86' (п)

Что нужно знать: Ханси Флик наплевал на победную серию «Баварии» и не повез в Мадрид Левандовского, Нойера, Горетцку, а многих лидеров оставил на скамейке. В итоге в первом тайме мюнхенцы выглядели бледной тенью себя и еле сдерживали нападки бойцов Симеоне, но пропустили от Феликса.

Во второй половине на поле вышли Гнабри с Мюллером, и второй украл у «Атлетико» победу, реализовав пенальти.

Что нужно увидеть: нарезку крутейших действий Жоау Феликса, который в одиночку возил оборону «Баварии»

Цифра матча: Томас Мюллер забил 47-й мяч в Лиге чемпионов и обошел бомбардиров-монстров – Шевченко, Индзаги и Ибрагимовича.

Группа B

Голы: Дентиньо 57', Соломон 82'

Что нужно знать: «Шахтер» повторил достижение ЦСКА из сезона-2018/19 и дважды обыграл «Реал» в группе. Причем в первом тайме «горняки» лишь один раз хиленько пнули мяч в сторону ворот Куртуа и большую часть времени отбивались, а во втором неожиданно дважды казнили соперника.

Что нужно увидеть: гол Дентиньо после очередной грубейшей ошибки Варана, который патологически разваливается в отсутствие Серхио Рамоса.

Цифра матча: 9 мячей в пяти играх группового этапа ЛЧ пропустил «Реал» – это худший результат клуба за всю истрию выступлений в турнире.

Голы: Плеа 45' 75' – Дармиан 17', Лукаку 64' 73'

Что нужно знать: голы Ромелу Лукаку наконец принесли «Интеру» успех в этой ЛЧ и оставили клуб в борьбе за плей-офф. В последнем туре «нерадзурри» нужно совсем немного – обыграть дома «Шахтер». В этом случае, и при любом исходе матча «Реал» – «Боруссия», миланцы квалифицируются в 1/8 со второго места.

Что нужно увидеть: офсайд у игрока «Боруссии» во время удара Плеа на третий гол, который оставил «Интер» в борьбе за плей-офф турнира.

Цифра матча: Лукаку забил 13-й мяч за «Интер» в 15 матчах в еврокубках. Гений!

Группа C

Голы: –

Что нужно знать: не самый скучный матч по вывеске на деле оказался максимально серым. В первом тайме соперники ни разу не пробили в створ и лениво катали мяч. Во второй части игры «Сити» встрепенулся, 13 раз пробил в сторону ворот «Порту», 5 раз попал в створ и даже забил, но мяч Габи Жезуса не был засчитан из-за офсайда.

Что нужно увидеть: отличный гол Жезуса, который отменили из-за офсайда у Бернарду Силвы.

Цифра матча: Пеп Гвардиола впервые за 5 лет сыграл 0:0 в матче Лиги чемпионов. В феврале 2015-го с таким счетом закончилась игра «Бавария» – «Шахтер».

Голы: Пайет 55' (п) 75' (п) – Камара 33'

Что нужно знать: команда Андре Виллаш-Боаша прервала дикую серию из 13 поражений подряд в ЛЧ. Причем «Олимпиакос» забил первым и, похоже, решил, что дальше можно не играть – черная метка на «Олимпике» не позволит ему отыграться. Но в итоге все пошло не по плану: Пайет, не реализовавший пенальти в игре с «Порту», на этот раз сделал с точки дубль.

Что нужно увидеть: список команд, которые обыгрывали «Марсель» в ЛЧ до приезда на «Велодром» «Олимпиакоса».

Цифра матча: 5 матчей потребовалось «Марселю», чтобы забить первый мяч в этом евросезоне.

Группа D

Голы: Джонс 58'

Что нужно знать: у «Ливерпуля» в составе появились три воспитанника, и каждый внес максимальный вклад в победу. Келлеер потащил все четыре удара в створ и провел сухой матч (Алиссон пропустил игру из-за травмы), Уильямс стал автором ассиста, а Джонс – забил единственный мяч. «Ливерпуль» на малом ходу взял 12 очков в пяти матчах и вышел в плей-офф с первого места.

Что нужно увидеть: эпичнейшая ошибка Андре Онаны, который на ровном месте подарил гол Кёртису Джонсу, а «Ливерпулю» – победу.

Цифра матча: Каоимин Келлеер – 11-й вратарь «Ливерпуля» в ЛЧ, но лишь второй, отыгравший дебютный матч на ноль.

Голы: Ромеро 79' – Шольц 13'

Что нужно знать: «Аталанта» не выиграла у одной из худших команд группового турнира, но даже победа кардинально ничего не изменила бы для коллектива Джанпьеро Гасперини. В любом случае для бергамасков решающим станет матч заключительного тура против «Аякса», в котором они оспорят вторую путевку в плей-офф.

Что нужно увидеть: как умеют бить защитники, на примере Александра Шольца из «Мидтьюлланна».

Цифра матча: капитан «Аталанты» Алехандро Гомес провел 250-й матч за клуб – к несчастью, неудачный.

Лига чемпионов УЕФА УЕФА хочет изменить формат группового этапа ЛЧ, команды будут играть по 10 матчей 4 ЧАСА НАЗАД