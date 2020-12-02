Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос об уходе в отставку после второго поражения от «Шахтера» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
«Об отставке не думаю. У нас тяжелые времена, плохой отрезок с точки зрения результатов. Это реальность, нужно иди дальше. Мы знали, что сегодня будет финал, и хорошо к нему подготовились. Первый тайм был отличный, мы заслуживали забить, но не смогли. Остался один матч, его нужно выигрывать.
У меня есть силы, я отдам их все, как и футболисты. В прошлом туре Ла Лиги мы не заслуживали победы, а вот сегодня заслуживали. Нужно поднять голову и подумать о следующей игре. У нас нет другого выбора. Мы должны показать характер и гордость. Сегодня мы не заслуживали поражения, и нам очень обидно. Придется выиграть последний матч – будем верить и бороться», – цитирует 48-летнего Зидана на Marca.
- «Шахтер» выиграл дома со счетом 2:0, а до этого был сильнее в Мадриде – 3:2.
- В группе В за тур до конца лидирует «Боруссия» из Мёнхенгладбаха (8 очков), следом – Шахтер (7 очков), «Реал» (7 очков) и «Интер» (5 очков). Все четыре участники сохраняют шансы как выйти в плей-офф, так и вылететь.