– У нас были большие потери в полузащите. Миранчук не тренировался с нами после матча в Мадриде. Мы получили все эти неприятные новости прямо перед игрой, и за день было сложно построить новую команду. Просто неудачная ситуация. Надо думать о следующей встрече, готовиться к «Рубину», а потом и к «Баварии».

– Как я уже сказал, мы столкнулись с проблемами с составом непосредственно перед игрой. Особенно они касались центра поля. Мы выставили на игру трех форвардов, чтобы играть больше вперед. Но в первом тайме мало что получалось, «Зальцбург» выигрывал практически всю борьбу. После перерыва команда показала характер, мы стали больше атаковать. Было больше риска в игре, мы играли лучше. После гола было ощущение, что можем сравнять счет. Но последовала потеря, и мы получили третий мяч. Это был уже конец, – цитирует Николича «Спорт-Экспресс».