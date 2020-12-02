Российские клубы в пятый раз подряд не сыграют в плей-офф Лиги чемпионов – последним шансов лишился «Локомотив», проигравший на своем поле «Зальцбургу».
Ранее возможности попасть в 1/8 финала лишились «Зенит» и «Краснодар». За тур до конца группового этапа «Локо» занимает последнее место в своем квартире. «Зенит», еще не сыгравший матч пятого тура, тоже замыкает группу, «Краснодар» идет третьим. Все три клуба имеют шансы на плей-офф Лиги Европы.
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- Последним в плей-офф Лиги чемпионов Россию представлял «Зенит» в сезоне-2015/16 – в 1/8 петербуржцы уступили «Бенфике».
- Всего за неудачные пять лет в групповом этапе играли «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».
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