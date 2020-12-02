«Краснодар» в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов примет «Ренн» – еще одного аутсайдера группы, откуда уже вышли «Челси» и «Севилья». На двоих команды имеют два очка, и арифметика проста – последние туры решат, кому достанется путевка в плей-офф. Главное – выиграть очный матч: это сравнительно легче, чем потом грохнуть фаворита.

Кто посмотрит матч по ТВ

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У «Краснодара» точно не выйдет Тони Вильена, который дожидается операции. Также травмирован Дмитрий Стоцкий. Об остальных фамилиях Мурад Мусаев на пресс-конференции умолчал. В последних матчах из-за карантина по коронавирусу не играл основной вратарь Матвей Сафонов, под вопросом – Сергей Петров.

Матвей Сафонов, «Краснодар» Фото: Getty Images

В лазарете «Ренна» тоже многолюдно: Серу Гирасси выбыл на два месяца, не сыграют Наиф Агуэрд, Террье Мартен и Даниэле Ругани, неясен статус Фету Мауассы.

Форма

Для «Краснодара» в последних матчах все складывается очень плохо. Даже очень-очень плохо – вопрос об отставке Мусаева не поднимал только ленивый. «Быки» проиграли семь из восьми последних матчей, одолев только «Тамбов» – и то со счетом 1:0. В неудачной серии есть даже поражения от «Ахмата» и «Химок». Победа над «Ренном» в общем-то спасет Мусаева.

Главный тренер Мурад Мусаев, «Краснодар» – «Севилья» Фото: Getty Images

У французов дела схожи: одна победа в семи матчах над «Брестом» (не белорусским, а из одноименного французского города). «Ренн» идет на седьмом месте Лиги 1, кадровые проблемы добавляют причин для беспокойства.

Лицом к лицу

Первый матч команд на групповом этапе – единственная встреча.

Во Франции был зафиксирован счет 1:1, за «Краснодар» забил Кристиан Рамирес.

«Краснодар» через неделю закончит матчем с «Челси», «Ренн» ждет испытание «Севильей».

Лидеры набрали по 10 очков, у аутсайдеров – по одному.

Ориентировочные составы

«Краснодар»

«Ренн»

Ставки букмекеров

«Краснодар» – 2,73

Ничья – 3,31

«Ренн» – 2,65

Минимальное преимущество аналитики отдают гостям – видимо, поражения от «Ахмата» и «Химок» впечатлили и их. Вдохновили букмекеров и антиподвиги «Краснодара» в собственной штрафной – на пенальти в ворота «быков» можно зарядить с коэффициентом 2,50. А еще есть вариант с приветом Владимиру Быстрову: ставку на гол Маркуса Берга принимают за 2,79.

Где смотреть

Матч начнется в 20:55 по московскому времени, посмотреть его можно на федеральном канале «Матч ТВ». А если у вас под рукой нет ни телевизора, ни возможности запустить трансляцию в интернете – спасет текстовый лайв от Eurosport.ru.

Опрос

КТО ПРИБЛИЗИТСЯ К ЛЕ? Конечно, «Краснодар» Увы, «Ренн» Будет ничья

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