«Зениту» предстоит важнейший матч против «Брюгге» – другого аутсайдера группы, который все же не лишился математических шансов даже на 1/8. «Зенит» же в ужасающей ситуации – победа над бельгийцами сохранит возможность разве что на Лигу Европы.

Кто посмотрит матч по ТВ

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В «Зените» катастрофичная ситуация – особенно в защите. Деян Ловрен не сыграет из-за перебора желтых карточек, травмирован Данил Круговой, а Ярослав Ракицкий только-только восстановился. На корнавирусном карантине находится Магомед Оздоев, восстанавливается Вендел. Неясно, выйдет ли на поле Артем Дзюба, который получил повреждение в предыдущем матче РПЛ. Но в Бельгию Дзюба полетел.

Артем Дзюба, «Зенит» Фото: Getty Images

Зато у «Брюгге» все отлично – лазарет опустел по сравнению с началом еврокубковой кампании, все тесты на коронавирус – отрицательные. Значит, есть шанс сыграть в полную силу и оставить шансы на борьбу в плей-офф.

Форма

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ вместе с ЦСКА и «Спартаком», но откровенно буксует. В последний раз команда Семака побеждала 8 ноября – со счетом 3:1 был разбит «Краснодар», который переживает еще более худшие времена. Потом – 2:2 с «Ахматом», поражение 1:3 от «Лацио» и нули в Туле.

«Брюгге» в последнем матче чемпионата Бельгии тоже сыграл по нулям и едва избежал поражения. Сопернику «Зенита» противостоял аутсайдер «Мускрон», и в концовке защитники чудом вынесли мяч с ленточки. А первый удар в створ «Брюгге» нанес на 80-й минуте. В чемпионате команда идет на третьем месте, уступая одно очко «Беерсхоту» и «Генку».

Лицом к лицу

Команды сыграли 4 матча, включая один товарищеский.

Две победы – у «Брюгге», одна – у «Зенита» (аж в Кубке УЕФА 1987 года).

Во втором матче 1987 года бельгийцы раскатали «Зенит» со счетом 5:0.

В последнем туре «Зенит» сыграет с «Боруссией», «Брюгге» – с «Лацио».

Ориентировочные составы

«Брюгге»

«Зенит»

Ставки букмекеров

«Брюгге» – 1,94

Ничья – 3,76

«Зенит» – 3,78

В победу команды Семака откровенно не верят, и трудно не согласиться с таким прогнозом. Вполне можно зарядить на «Брюгге» – ну, а если «Зенит» добудет очки, будет не так обидно. Хорошая ставка – на «обе забьют» (коэффициент 1,60) – «Зенит» не забил только «Боруссии», а «Брюгге» обязан вскрыть проблемную оборону петербуржцев. Убойный кэф 7,00 предлагают на счет 1:1 – и это очень выгодная ставка, так как такой исход игры вполне вероятен.

Артем Дзюба и Алексей Сутормин, «Зенит» Фото: Getty Images

Где смотреть

Игра начнется в 23:00 по московскому времени, посмотреть ее можно на федеральном канале «Матч ТВ» в прямом эфире. Если моральных сил на это нет, а быть в курсе событий хочется – для вас текстовая трансляция от Eurosport.ru.

Опрос

«ЗЕНИТ» ЗАЦЕПИТСЯ ЗА ЛЕ? Да, будет победа над «Брюгге» Нет, увезет только ничью «Зенит» снова проиграет

Лига чемпионов УЕФА Семак сомневается, что Дзюба сыграет с «Брюгге» ВЧЕРА В 12:24