«Зениту» предстоит важнейший матч против «Брюгге» – другого аутсайдера группы, который все же не лишился математических шансов даже на 1/8. «Зенит» же в ужасающей ситуации – победа над бельгийцами сохранит возможность разве что на Лигу Европы.
Кто посмотрит матч по ТВ
В «Зените» катастрофичная ситуация – особенно в защите. Деян Ловрен не сыграет из-за перебора желтых карточек, травмирован Данил Круговой, а Ярослав Ракицкий только-только восстановился. На корнавирусном карантине находится Магомед Оздоев, восстанавливается Вендел. Неясно, выйдет ли на поле Артем Дзюба, который получил повреждение в предыдущем матче РПЛ. Но в Бельгию Дзюба полетел.
Артем Дзюба, «Зенит»
Фото: Getty Images
Зато у «Брюгге» все отлично – лазарет опустел по сравнению с началом еврокубковой кампании, все тесты на коронавирус – отрицательные. Значит, есть шанс сыграть в полную силу и оставить шансы на борьбу в плей-офф.
Форма
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ вместе с ЦСКА и «Спартаком», но откровенно буксует. В последний раз команда Семака побеждала 8 ноября – со счетом 3:1 был разбит «Краснодар», который переживает еще более худшие времена. Потом – 2:2 с «Ахматом», поражение 1:3 от «Лацио» и нули в Туле.
«Брюгге» в последнем матче чемпионата Бельгии тоже сыграл по нулям и едва избежал поражения. Сопернику «Зенита» противостоял аутсайдер «Мускрон», и в концовке защитники чудом вынесли мяч с ленточки. А первый удар в створ «Брюгге» нанес на 80-й минуте. В чемпионате команда идет на третьем месте, уступая одно очко «Беерсхоту» и «Генку».
Лицом к лицу
- Команды сыграли 4 матча, включая один товарищеский.
- Две победы – у «Брюгге», одна – у «Зенита» (аж в Кубке УЕФА 1987 года).
- Во втором матче 1987 года бельгийцы раскатали «Зенит» со счетом 5:0.
- В последнем туре «Зенит» сыграет с «Боруссией», «Брюгге» – с «Лацио».
Ориентировочные составы
«Брюгге»
«Зенит»
Ставки букмекеров
«Брюгге» – 1,94
Ничья – 3,76
«Зенит» – 3,78
В победу команды Семака откровенно не верят, и трудно не согласиться с таким прогнозом. Вполне можно зарядить на «Брюгге» – ну, а если «Зенит» добудет очки, будет не так обидно. Хорошая ставка – на «обе забьют» (коэффициент 1,60) – «Зенит» не забил только «Боруссии», а «Брюгге» обязан вскрыть проблемную оборону петербуржцев. Убойный кэф 7,00 предлагают на счет 1:1 – и это очень выгодная ставка, так как такой исход игры вполне вероятен.
Артем Дзюба и Алексей Сутормин, «Зенит»
Фото: Getty Images
Где смотреть
Игра начнется в 23:00 по московскому времени, посмотреть ее можно на федеральном канале «Матч ТВ» в прямом эфире. Если моральных сил на это нет, а быть в курсе событий хочется – для вас текстовая трансляция от Eurosport.ru.