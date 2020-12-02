Два года назад «Зенит» провел самый грандиозный размен в истории: заскучавшего Паредеса продали в «ПСЖ», а на вырученные деньги подписали Азмуна, Барриоса и Ракицкого. Попадания оказались фантастически точными – все трое сразу вписались и помогли клубу взять первое золото за четыре сезона. Только после этого титула Семаку наконец выделили собственный трансферный бюджет. Прежде коуч либо пользовался чужими кадрами (состав Луческу и Манчини), либо подписывал свободных агентов (легендарный опыт с Маркизио). Логично, что чемпионство заставило зенитовских боссов разбить копилку. Это произошло специально под возвращение в ЛЧ – «Газпром» планировал конкретно там пошуметь.

На деле все вышло крайне спорно. 20 млн евро, точечно потраченные на Дугласа и Караваева, однозначно окупились, но параллельно «Зенит» вложился и в атаку. Малком (40 млн евро) должен был стать новым Халком, но за год с лишним не стал даже новым Рондоном. Алгоритм один и тот же: нежный бразилец ломается, затем долго восстанавливается и набирает форму, выдает полтора относительно ярких матча, а дальше снова топает в медкабинет. Первая травма казалась случайностью и совпадением, но сейчас статистика Малкома уже напрягает. Парень с 1+1 за 900 минут в РПЛ явно не отбивает инвестиции – особенно учитывая, что в ЛЧ он почти не играл.

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Спортивный директор «Зенита» Рибальта пожимает плечами и говорит, что не понимает, в чем провальность сделки по Малкому. С одной стороны, Хавьера можно понять: глупо публично хоронить своего же игрока. С другой стороны, Рибальту даже жаль. Судя по репликам экс-селекционера клуба Евменова, бразильца подписывали через голову спортдира – все ради медийной сделки и эфемерной дружбы с «Барселоной».

Малком Фото: Eurosport

По факту Малкома всегда можно продать в Европу за 25-30 млн евро, но тогда бухгалтерию натурально разорвет. При таком раскладе «Зенит» потеряет не только 10-15 млн от исходного трансфера, но и расходы на зарплату игрока (около 6 млн евро в год). Так что вариантов ровно два: нужно либо экстренно будить Малкома, либо признавать, что сделка получилась катастрофической. Впрочем, в 2020-м с усилением все вышло еще тоскливее. Например, «Зенит» до сих пор толком не объяснил, зачем поменял Ивановича на Ловрена. Клуб потерял топ-защитника и капитана, но зачем-то потратил 10-12 млн евро (плюс зарплата) на парня, которого фанаты «Ливерпуля» сами предлагали довезти до аэропорта – лишь бы поскорее свалил.

Деян вообще не добавил качества зенитовской обороне – без Бано все стало ощутимо трагичнее. Характерно, что за весь сезон-2019/20 «Зенит» ни разу не упустил очки, если вел по ходу матча. В этом чемпионате (прошло чуть больше половины) таких потерянных баллов уже 9: «Урал», «Спартак», «Рубин» и «Ахмат». Про Лигу чемпионов лучше даже не вспоминать: с Ивановичем питерцы смотрелись в защите точно не слабее, чем с Ловреном. По крайней мере, не вылетали после четвертого тура.

Деян Ловрен в «Зените» Фото: Instagram

На этом оригинальные сделки не заканчиваются. Осенью «Зенит» отсчитал 20 млн евро на Вендела – полузащитника, о котором знали только фанаты португальской лиги. По нему еще рано делать выводы, но смущают минимум два фактора. Во-первых, все еще непонятно, зачем взяли Маркуса, если есть Барриос и Оздоев: у питерцев и так приличный центр поля. Во-вторых, Сергей Семак уже несколько раз прямым текстом заявил: клуб не купил того, кого он просил (видимо, речь о плеймейкере).

Соответственно, «Зенит» выложил 20 млн за игрока, который толком не усилит команду и не слишком требовался главному тренеру. По скиллам Вендела пока тоже есть вопросы: он провел один убедительный тайм (второй с «Краснодаром»), а все остальные появления были абсолютно серыми. Сейчас покупка Маркуса смотрится как попытка освоить бюджет: деньги есть – значит, надо потратить хоть на кого-то.

Вендел Фото: Getty Images

Важно зафиксировать: за два последних сезона «Зенит» заработал на продажах и арендах всего 25 млн евро. Значительная часть этого кэша (12 млн) прилетела от партнеров из «Сочи» – здесь даже не нужны пояснения. Параллельно питерский клуб спустил на новичков чуть меньше 100 млн евро, но ни разу не попал в плей-офф ЛЧ – это называется сжиганием денег.

Кажется, у нынешней команды (и тренеров, и менеджеров) остался последний шанс – нужно рвать «Брюгге» и карабкаться по сетке ЛЕ. Иначе «Зениту» светит грандиозная перезагрузка: выигрывать РПЛ можно гораздо дешевле.

Вот еще парочка текстов Павла Марковича Городницкого, от которых может серьезно полыхнуть в разных местах:

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