Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, чего не хватает Сергею Семаку в Лиге чемпионов, чтобы добиваться результата. После четырех туров команда идет на последнем месте в группе с одним очком.
«Мы не знаем, какое решение примет руководство клуба по главному тренеру, если «Зенит» не пробьется в Лигу Европы с третьего места», – сказал Петржела «РИА Новости». – Семак – молодой тренер, надо дать ему шанс. В международных соревнованиях, в матчах Лиги чемпионов, видно, что он еще неопытный. С другой стороны, в российском чемпионате это хороший тренер, я бы даже сказал, сильный. Надо дать Семаку шанс, время, чтобы он работал дальше».
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Семак сомневается, что Дзюба сыграет с «Брюгге»
- 2 ноября «Зенит» сыграет на выезде в «Брюгге». Матч начнется в 23:00 (мск).
- Для сохранения шансов на попадание в Лигу Европы сине-бело-голубым необходимо побеждать с разницей в два мяча или забить минимум три гола.
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