Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, чего не хватает Сергею Семаку в Лиге чемпионов, чтобы добиваться результата. После четырех туров команда идет на последнем месте в группе с одним очком.

«Мы не знаем, какое решение примет руководство клуба по главному тренеру, если «Зенит» не пробьется в Лигу Европы с третьего места», – сказал Петржела «РИА Новости». – Семак – молодой тренер, надо дать ему шанс. В международных соревнованиях, в матчах Лиги чемпионов, видно, что он еще неопытный. С другой стороны, в российском чемпионате это хороший тренер, я бы даже сказал, сильный. Надо дать Семаку шанс, время, чтобы он работал дальше».