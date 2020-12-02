Пятый тур Лиги чемпионов подходит к концу, но это не значит, что пора расслабиться.

Eurosport.ru подготовил еще один тест из серии «Назови 20 самых дорогих игроков ЛЧ». На этот раз надо отгадать двадцатку защитников. У тебя по традиции есть 6 минут!

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