Пятый тур Лиги чемпионов подходит к концу, но это не значит, что пора расслабиться.

Eurosport.ru подготовил еще один тест из серии «Назови 20 самых дорогих игроков ЛЧ». На этот раз надо отгадать двадцатку защитников. У тебя по традиции есть 6 минут!