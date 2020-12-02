«Краснодар» и французский «Ренн» объявили составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В составе «быков» обращает на себя внимание возвращение Матвея Сафонова, который переболел коронавирусом. Полностью состав выглядит следующим образом:
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Сафонов – Смольников, Мартынович, Кайо, Рамирес – Вилена, Кабелла, Вандерсон, Газинский, Классон – Берг.
«Ренн»: Сален – Ньямси, Да Сильва, Трюффер, Траоре – Н'Зонзи, Силики – Камавинга, Буриго, Доку – Юну.
Текстовый лайв матча можно почитать по ссылке.
- Первый матч этих соперников завершился со счетом 1:1
- «Краснодар» после четырех туров занимает третье место в группе E, но имеет одинаковое количество очков с соперником.
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