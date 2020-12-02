«Зенит» и бельгийский «Брюгге» объявили составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В составе петербуржцев обращает на себя внимание отсутствие в заявке Артема Дзюбы, который получил травму паха в игре с «Арсеналом». Полностью составы выглядят следующим образом:
Лига чемпионов УЕФА
Семак сомневается, что Дзюба сыграет с «Брюгге»
«Брюгге»: Миньоле, Баланта, Мехеле, Мата, Коссону, де Кетеларе, Рикка, Ланг, Вольмер, Ванакен, Бонавентуре.
«Зенит»: Кержаков, Прохин, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Сутормин, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Азмун, Малком.
Текстовый лайв матча будет доступен по ссылке.
- Первый матч соперников в Петербурге закончился со счетом 2:1 в пользу «Брюгге».
- Только победа позволит «Зениту» сохранить шансы на евровесну.
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